Fabrizio Corona su Belen Rodriguez: “E’ diventata famosa grazie a me”

Dopo l’aggressione avvenuta nel bosco della droga di Rogoredo (ve ne abbiamo parlato qui) Fabrizio Corona si cimenta in un nuovo progetto imprenditoriale. L’ex agente fotografico ha lanciato, sul Web, un magazine che ha chiamato “The King – Corona Magazine”.

In occasione del lancio del primo numero del magazine, Fabrizio si è lasciato andare ad una serie di dichiarazioni che hanno per per protagoniste le donne della sua vita: Belen Rodriguez, con la quale ha vissuto una lunga storia d’amore, fino ad Asia Argento, con la quale recentemente ha vissuto un breve flirt. Ma non è mancato anche un commento su Ilary Blasi, dopo la recente discussione, avvenuta durante la diretta del “Grande Fratello Vip”.

Parlando della Rodriguez, Fabrizio ha detto, senza mezzi termini, di essere stato l’autore della sua fama e che, con lei, non potrà esserci nessun ritorno di fiamma:

“Abbiamo fatte faville, ci siamo amati follemente. Quando si è messa con me era una ragazzina argentina che cercava spazietti in tv e sui giornali di gossip. Ora è la donna più amata e celebrata dello spettacolo italiano. E lei sa che molto è stato grazie a me. Resterà nel mio cuore finché vivrò. Ma questo non vuol dire che la vedo, ci esco e ci provo… Lei ha la sua vita, io la mia. Ma il legame esiste, è innegabile”.

Parlando di Asia Argento, Fabrizio ha raccontato di non aver preso bene le dichiarazioni rilasciate dall’attrice, in merito alla fine della loro storia:

“Mi sembra che su quella giostra Asia ci sia salita volontariamente. Per parlare di noi due ha fatto almeno tre ospitate importanti su tutti i grandi contenitori televisivi, ha preso gettoni per oltre 50mila euro e ora dice di voler scendere come se su quella giostra ce l’avessi trascinata io per i capelli? Lei è tutt’altro che una sprovveduta svampita. Lei sulla giostra ci è salita, si è pure divertita, ci ha guadagnato”.

Lapidarie, sono, infine, le sue dichiarazioni su Ilary Blasi, con la quale spera di non avere più nulla a che fare in futuro:

“Io e lei non ci amiamo. Forse lei crede di avere delle buone ragioni, forse non le ha… Fine. Spero di non avere a che fare con lei in futuro. Quello che pensa lei non mi interessa. Crede di averla avuta vinta perché aveva la possibilità di chiudermi il microfono? Contenta lei”.

Maria Rita Gagliardi