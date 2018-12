‘L’amica geniale’: anticipazioni sulla seconda stagione

Chiusura con il botto per “L’amica geniale”. La serie, diretta da Saverio Costanzo, tratta dall’omonimo libro scritto da Elena Ferrante, ha registrato, ieri sera, un ascolto pari quasi a sette milioni di telespettatori. Un grandissimo successo targato Rai che avrà un seguito anche il prossimo anno. E’ ufficiale, infatti, che la seconda stagione de “L’amica geniale” andrà in onda tra la fine del prossimo anno e l’inizio del 2020. Le riprese cominceranno la prossima primavera a Napoli.

La serie si è conclusa con il matrimonio di Lila e Stefano, ma cosa succederà nella seconda stagione de “L’amica geniale”? Durante la seconda stagione, che racconterà “Storia del nuovo cognome”, secondo volume della saga scritta dalla Ferrante, verranno raccontati gli ultimi anni dell’adolescenza e la giovinezza di Lila e Lenù. La trama si sposterà nel tempo, negli anni 60. Lenù continuerà a studiare, cosi’, dopo il liceo, si iscriverà all’Università. La giovane sceglierà di andare via da Napoli e di trasferirsi in Toscana, a Pisa. Diversa la situazione di Lila, che resterà nel Rione dopo il matrimonio con Stefano Carracci. L’unione tra i due non sarà però delle più facili e tra marito e moglie ci saranno scontri su scontri.

La seconda serie che, come successo per la prima verrà prima trasmessa in America dalla HBO, vedrà protagonisti tutti i volti che abbiamo imparato ad apprezzare e conoscere in queste settimane, compreso Stefano, interpretato da Giovanni Amura, il quale, a “Gossip fanpage”, ha raccontato:

“Non sappiamo ancora quando si inizia a girare, ma ci sono voci che dicono che si partirà dal prossimo marzo. Da gennaio dovrebbero partire le prove, ma aspettiamo ancora. Io ci sarò nella seconda stagione.

Dal terzo romanzo, quindi dalla terza stagione, dovrebbe cambiare tutto il cast e poi cambiare ancora nel finale, quando saremo arrivati all’età senile”.

Appuntamento al prossimo anno con la seconda stagione de “L’amica geniale”!

Maria Rita Gagliardi