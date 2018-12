“Latte e Stelle”, l’oroscopo giornaliero di Paolo Fox di oggi 19 dicembre in onda su LatteMiele

Anche oggi 19 Dicembre andiamo alla scoperta delle previsioni astrali con “Latte e Stelle”, la rubrica giornaliera dell’oroscopo di Paolo Fox in onda su LatteMiele.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Pare che in queste giornate ci sia troppa confusione. Il segno dell’Ariete, quando sente agitazione nell’aria, può divenire molto intollerante. Sappiamo che questo è un segno zodiacale che così come appare, a volte, molto tranquillo, sere, disposto al dialogo, poi quando perde le staffe non si tiene più. Un Ariete nervoso può facilmente risentire di un mal di testa di origine psicosomatica. Quindi io direi oggi di non farti prendere dalle circostanze e cerca di farti anche un po’ scivolare le cose addosso. La realtà è che stai per avviarti verso un periodo di grandi cambiamenti, anche di grandi tagli. Molto interessante il mese di Gennaio: ne parlerò molto presto.

Toro. I Nati sotto il segno del Toro che sono ancora soli devono risolvere un problema interiore perché qui c’è, appunto, un problema di incapacità o non volontà di amare. Capita quando il Toro che ha creduto molto in una persona rimane deluso e a questo punto non ama rimettersi in gioco. Poi il Toro, dal punto di vista, sentimentale è anche un pochino pigro: quando si abitua ad un rapporto difficilmente lo lascia. Persino nelle relazioni extraconiugali il Toro è “fedele”, nel senso che un Toro può tranquillamente vivere una grande storia d’amore, un matrimonio, e contemporaneamente una grande storia parallela senza che lasci nessuno dei due percorsi. Per cui, se c’è da stringere un’amicizia o comunque c’è stato un momento di disagio perché, come spiegavo prima, qualcuno ha tradito le tue emozioni, devi essere un pochino più fiducioso. Lo sarai decisamente a Gennaio. Ora con Venere in opposizione alcune situazioni familiari e affettive vanno aiutate.

Gemelli. Stelle importanti per un Gemelli che adesso si pone molti interrogativi, non ultimi quelli di tipo sentimentale. Sto bene con questa persona? Se poi c’è una persona che sfugge attenzione perché la tua pazienza è al limite e a Gennaio, io lo ripeto sempre, ci saranno dei momenti in cui tu dirai basta, dentro o fuori definitivo. Attenzione: ovviamente, lo dico alle coppie che sono insieme da tempo, a terzi estranei che certamente non aiutano a risolvere i problemi. Un po’ di attenzione alle questioni economiche e legali è necessaria.

Cancro. Il Cancro assume un ruolo da protagonista in questa settimana. Vuole tornare ad esserlo. Tra l’altro, il Cancro è sempre protagonista ma è protagonista nell’ombra. Mi spiego meglio. Cancro e Leone sono i due segni dominati dai luminari, dalla Luna e dal Sole, in particolare il Cancro dalla Luna e il Leone dal Sole. Il Sole è evidente, è luce, è calore, quindi il Leone ogni cosa che fa la sottolinea e tra l’altro è molto difficile che passi inosservata. Il Cancro, invece, dal punto di vista delle emozioni è un pochino più notturno e quindi a volte, quando vuole far star male una persona, gioca sui sensi di colpa o magari in amore non dice tutto quello che pensa. Ecco, forse è questo il problema perché qualche cancretto adesso gioca nell’ombra nel senso che vive due emozioni; magari è attratto da due persone o comunque non riesce a rivelare tutto quello che sente. Questo potrebbe essere un problema.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Mercoledì 19 Dicembre avere un oroscopo forte, caro Leone, significa anche reagire con molta energia alle intemperie della vita e se non reagisci tu che sei il più forte dello zodiaco– governato dal Sole- noi che dovremmo fare? Dacci tu una mano. Giove e Sole favorevoli, Marte lo sarà presto, da Gennaio. C’è da dire che in questi giorni anche gli incontri possono essere di riferimento ed entro sabato potresti fare una scoperta speciale. Qualcuno torna a comandare.

Vergine. È un mercoledì importante anche per il segno della Vergine che però non è superman. Certo, tu hai una mente eccezionale, sei capace anche di aiutare gli altri; proprio ieri raccomandavo alle donne del segno di non fare troppo le crocerossine nei confronti degli uomini. Spesso le donne Vergine risentono di problemi sentimentali perché associano la propria vita a quella di una persona un po’ infantile, che ha bisogno di aiuto. A te piacciono i cuccioli da proteggere però se poi il cucciolo morde, beh, capisci bene che le cose non vanno proprio per il verso giusto. Proprio tu che sei una persona piuttosto programmata, che pensi di poter stare anche senza amore o di capire tutti, adesso ti rendi conto che le cose non stanno così perché anche tu hai bisogno di comprensione, evidentemente.

Bilancia. Buon mercoledì. Se posso darti un consiglio, questa settimana cerca di evitare tensioni. Probabile che qualcuno debba organizzare il Natale, che è ancora tutto per aria, o forse se lo hai già deciso all’ultimo minuto potrebbe cambiare qualcosa. Doppia prudenza per chi è separato, per chi ultimamente ha discusso un po’ di più anche non volendo, perché è un periodo in cui non tutto è chiaro e non tutto è sereno. C’è da dire che il 2019 porterà benefici.

Scorpione. Alcuni segni zodiacali come lo Scorpione quest’anno avranno voglia di famiglia, di casa, di relazioni serie, ed ecco perché lo Scorpione avrà molto di più. Tra l’altro domenica 23 sarà una giornata importante proprio per trovare delle sicurezze di cui ora hai bisogno. Credo che i prossimi 10 giorni possano portare un po’ più di tranquillità anche a livello emotivo e qualche amore di rilievo.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Questo Sagittario ha voglia di ribellione. Tra l’altro la tensione vissuta negli ultimi mesi può essere superata. Il 2019 è un anno importante ma nei primi mesi dovrai fare buon viso a cattivo gioco e tagliare tutto quello che c’è di superfluo nella tua vita. Addirittura anche mostrarti apparentemente irriconoscente nei confronti di una persona che vuole darti tanto, che magari ti ha già dato tanto, ma che ormai non è più utile alla tua ascesa. Ne parlerò. Giovedì e venerdì giornate conflittuali.

Capricorno. Ostinato, determinato, che continua a sbagliare solo se vuole percorrere strade che si sono bloccate nella primavera di quest’anno. Saturno, il pianeta che ti governa, rappresenta la roccia che è inscalfibile e anche tu lo sei. Però, ora ammettere anche un piccolo errore potrebbe aiutarti, soprattutto in amore. Bisogna portare avanti tutto con un po’ di prudenza.

Acquario. L’Acquario deve rimettere in sesto un rapporto sentimentale. Rapporti, appunto, matrimoniali, di coppia, che vanno avanti da tempo con un pochino di crisi e Dicembre lo ha dimostrato. Si tratterà di problematiche del tutto superabili, però in qualche caso queste complicazioni nascono, crescono, su rapporti già minati da tempo e questo, allora, comincia ad essere un problema. Molti avranno voglia di passare il Natale lontano. Tra l’altro l’Acquario è un segno che detesta le feste programmate e quindi non è così propenso a divertirsi a Capodanno e ad essere nostalgico o innamorato a Natale. Un po’ di tradizione ci vuole, anche l’Acquario più rivoluzionario adesso ha bisogno di tranquillità.

Pesci. Mercoledì è una giornata interessante per il segno dei Pesci, che si avvicina a vivere un Natale di grande interesse e direi anche, addirittura, un Capodanno di grande forza. Riabilitazione dei sentimenti. Hai bisogno di amore, di famiglia: lo dico in modo particolare a tutti quelli che per vari motivi si sono allontanati da un progetto d’amore importante. Devi dare più tempo all’amore che non al lavoro. Le tue risorse migliori tra domenica, lunedì e martedì. Non escludere incontri se il cuore è rimasto solo da tempo perché questo è un mese importante che si conclude con delle giornate importanti e qualcuno riscoprirà un sentimento proprio nella notte di Capodanno.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento