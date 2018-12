Squalo mutante filmato all’interno di un vulcano. Esperti senza parole: “Come può sopravvivere?”

Squalo mutante filmato all’interno di un vulcano: gli esperti si chiedono come possa sopravvivere

Un gruppo di esperti biologi marini che lavoravano ad un documentario per il National Geographic Channel sono rimasti di stucco quando nel corso delle riprese all’interno della caldera sottomarina del vulcano Kavachi (Nuova Guinea) hanno trovato uno rarissimo squalo martello e diversi squali seta che vi nuotavano all’interno. Le acque all’interno della caldera sono incandescenti e nel momento in cui si prepara l’eruzione non c’è modo che alcun essere vivente possa sopravvivere in tale luogo, motivo per cui gli esperti si chiedono in che modo tali predatori possano riuscirci.

Squalo mutante filmato all’interno del vulcano: “Come fa a sopravvivere?”

Intervistato dal National Geographic, l’esperto oceanologo Brennan Phillips ha spiegato che la scoperta contrasta con le conoscenze finora avute sul vulcano Kavachi (si pensava che nei suoi pressi l’ambiente non fosse abitabile): “L’idea che ci siano grossi animali come gli squali che nuotano e vivono al suo interno contrasta con le nostre conoscenze sul vulcano Kavachi. Ma quando erutta non c’è modo che alcun essere vivente sopravviva”.

Tale consapevolezza porta l’esperto a chiedersi come si comportano gli abitanti di quella zona marina al momento dell’eruzione, visto che potrebbero morire da un momento all’altro: “Se ne vanno prima che il pericolo sia letale? Vivono in un luogo in cui potrebbero morire da un momento all’altro, quindi come sopravvivono?”.