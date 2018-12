Stasera in tv: il palinsesto della prima serata di tutti i canali – 19 dicembre 2018

Cosa c’è in onda stasera in tv? Newnotizie vi dà la possibilità di scoprirlo! Di seguito sono riportati film e programmi che andranno in onda oggi 19 dicembre sulle principali reti nazionali in chiaro.

Tanti e interessanti i film oggi, di seguito trovate trame e trailer dei film in onda stasera mercoledì 19 dicembre 2018 in prima e seconda serata. Su Rai 1 va in onda La cena di Natale, In vista del Natale tutti sono agitati a a Polignano a Mare, il paese è ricoperto di neve. La più ansiosa è Matilde dopo aver ricevuto un anello dal marito don Mimì. In estasi organizza un cenone a casa loro con lo scopo di sfidare la consuocera, il grande amore di gioventu’ di suo marito… Guarda Stupisci va in onda su Rai 2, In prima serata su Rai Due torna Renzo Arbore con un nuovo programma dal titolo “Guarda… Stupisci”, Modesta e Scombiccherata Lezione sulla Canzone Umoristica Napoletana.. Su Rai 3 va in onda Chi l’ha visto? trasmissione dedicata alla ricerca di persone scomparse e ai misteri ancora insoluti. Su Rete 4 torna CR4 La repubblica delle donne, programma dedicato all’universo femminile.

Su Canale 5 va in onda Ultimo – Caccia ai narcos, Il comandante Ultimo viene contattato dall’Interpol per compiere una missione molto rischiosa. Infiltrarsi nel cartello di narcotrafficanti messicani degli Zetas, ex militari guidati dal feroce El Cobra. Va in onda su Italia Uno Fred Claus – Un fratello sotto l’albero, Fred è il fratello maggiore di Santa Claus che per tutta la vita ha dovuto sopportare il confronto con lui. Fred viene arrestato dopo essersi appropriato dei beni che doveva requisire, viene quindi affidato al fratello. Babbo Natale gli impone di tornare al Polo Nord e partecipare all’attivita’ di famiglia. Su La7 va in onda Atlantide – Speciale Gli anni spezzati, È la cronaca minuziosa del delitto di Giacomo Matteotti e delle ricerche che non condurranno mai ai veri colpevoli.

Su Tv 8 va in onda Io & Marley, Jenny e John decidono di prendere un cane per fare pratica come genitori. Peccato che il cane si riveli un combina disastri incontenibile. Viene trasmesso su Cielo Tornado Valley, Liz continua ad essere spaventata dal ricordo di un terrbile tornado verificatosi 25 anni fa a causa del quale ha perso la madre e la casa. Dopo essersi trasferite nel Minnesota, scopre insieme al suo ex-marito e collega Matt, che una minacciosa tromba d’aria e’ in via di formazione…Su Iris va in onda Arma letale 3, Murtaugh e Riggs questa volta dovranno vedersela con un ex militare diventato trafficante di armi. Riggs farà un interessante incontro con una collega molto tosta.

Stasera in TV, mercoledì 19 dicembre 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 – La cena di Natale

23:10- Porta a Porta

Rai 2

21:05 – Guarda Stupisci

23:35 – The Eagle

Rai 3

21:15 – Chi l’ha visto?

00:00 – TG3 Linea notte

Rete 4

21:25 – CR4 La repubblica delle donne

00:15 – Piccole luci

Canale 5

21:21 – Ultimo – Caccia ai narcos

23:12 – St Vincent

Italia 1

21:25 – Fred Claus – Un fratello sotto l’albero

23:40 – Fuga di cervelli

La 7

21:15 – Atlantide – Speciale Gli anni spezzati

23:45 – Atlantide – Speciale Il battaglione perduto

Tv 8

21:30 – Io & Marley

23:45 – Un weekend da bamboccioni

Cielo

21:15 – Tornado Valley

23:15 – Flesh Air – Sex Girls Hot Cars

Iris

21:00 – Arma letale 3

23:29 – Arma letale 2

Stasera in TV, mercoledì 19 dicembre: trame e curiosità dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

La cena di Natale (Rai 1): In vista del Natale tutti sono agitati a a Polignano a Mare, il paese è ricoperto di neve. La più ansiosa è Matilde dopo aver ricevuto un anello dal marito don Mimì. In estasi organizza un cenone a casa loro con lo scopo di sfidare la consuocera, il grande amore di gioventu’ di suo marito…

Fred Claus – Un fratello sotto l’albero (Italia 1): Fred è il fratello maggiore di Santa Claus che per tutta la vita ha dovuto sopportare il confronto con lui. Fred viene arrestato dopo essersi appropriato dei beni che doveva requisire, viene quindi affidato al fratello. Babbo Natale gli impone di tornare al Polo Nord e partecipare all’attivita’ di famiglia.

io e Marley (Tv 8): Jenny e John decidono di prendere un cane per fare pratica come genitori. Peccato che il cane si riveli un combina disastri incontenibile.

Tornado Valley (Cielo): Liz continua ad essere spaventata dal ricordo di un terrbile tornado verificatosi 25 anni fa a causa del quale ha perso la madre e la casa. Dopo essersi trasferite nel Minnesota, scopre insieme al suo ex-marito e collega Matt, che una minacciosa tromba d’aria e’ in via di formazione…