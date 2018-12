Cittadina travolta da una vera e propria pioggia di pesci: è fishnado

Cittadina travolta da una pioggia di pesci: il fenomeno è stato ribattezzato “Fishnado”

Sebbene non tutti siano fan dei B Movie come il buon Quentin Tarantino, quasi tutti hanno familiarità con l’horror americano ‘Sharknado‘. Si tratta di un film adrenalinico (spero ironico, non avendolo mai visto) in cui il pericolo incombente non è tanto il tornado, ma piuttosto gli squali che il pericoloso fenomeno atmosferico ha trasportato con sé dall’oceano Pacifico.

Più di una persona (me compreso) avrà pensato che produttori volessero unire due elementi che generalmente incutono timore come gli squali e i tornado per attirare la curiosità del pubblico, che fosse insomma un’idea fantasiosa e che nella realtà i tornado non potessero trasportare fino alle città pesci (figuriamoci squali).

La pioggia di pesci in India

Contrariamente alle mie convinzioni che un tornado riesca a veicolare dei pesci fino alle città è qualcosa che si può realmente verificare. Questo è esattamente quanto è successo domenica nella città indiana di Amalpuram dopo che il ciclone Phethay ha colpito la città costiera di Kakinada causando non pochi danni.

In un video girato da un incredulo cittadino si possono osservare i pesci che si muovono freneticamente nelle strade di Amalpuram, lottando per rimanere in vita. Il fenomeno è stato spiegato da un esperto locale, il dottor Krishna che in un primo momento ha spiegato come i forti venti e le piogge torrenziali sono un ottimo mezzo per generare una pioggia di tale natura, quindi ha precisato: “Non possiamo parlare di pioggia di pesci senza una prova scientifica, dobbiamo prima esaminare cos’è esattamente accaduto”.