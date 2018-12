Frecciata di Mannoni a Bianca Berlinguer: “Mancanza di rispetto. Interrompiamo la trasmissione?”

Frecciata di Mannoni a Bianca Berlinguer: “Mancanza di rispetto”

Ultimamente non sembra correre buon sangue tra Maurizio Mannoni, conduttore del programma notturno di Rai 3 ‘Linea Notte’, e Bianca Berlinguer, ex direttrice del Tg3 e conduttrice del seguito programma di approfondimento Carta Bianca. Il problema sembra legato alla contiguità delle due trasmissioni, spesso e volentieri infatti Carta Bianca si conclude con qualche minuto di ritardo e questo non va giù a Mannoni che in più di un’occasione ha fatto presente in diretta che i tempi vanno rispettati da tutti.

Lo sfogo di Mannoni in diretta dopo Carta Bianca

Dopo l’ultima puntata di ‘Carta Bianca‘, il conduttore di ‘Linea Notte’ ha nuovamente esposto le proprie lamentele per il ritardo con il quale è dovuta iniziare la sua trasmissione. In apertura Mannoni ha detto ai telespettatori: “Dieci minuti di ritardo. Che facciamo, andiamo in onda? Che dite?”, non contento di aver lanciato una frecciata alla collega continua il suo sfogo coinvolgendo anche gli ospiti presenti, visibilmente imbarazzati: “Lo chiedo ai nostri ospiti, siete voi che avete aspettato dieci minuti. Se voi mi dite no io chiudo e vado a casa”. La polemica del conduttore si conclude con un appello a tutti i colleghi delle reti regionali: “Andiamo dai colleghi delle sedi regionali molto in ritardo. Voi che siete in tanti protestate, non lasciate sempre solo me a protestare contro gli sforamenti”.