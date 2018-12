Isola dei Famosi 2018: Alessia Marcuzzi anticipa: “Scelti i concorrenti”. Chi saranno?

Solo ieri, vi parlavamo qui del desiderio di Alessia Macari di partecipare alla prossima edizione de “L’Isola dei Famosi”, un desiderio che, pare, resterà, almeno per quest’anno, irrealizzato. Il cast del reality show, in onda su Canale 5 a partire dal prossimo gennaio, è stato già scelto. A rivelarlo è stata Alessia Marcuzzi, da anni conduttrice del programma, ospite ieri sera di “Cr4-La Repubblica delle Donne” salotto televisivo di Piero Chiambretti.

Ad ora, il cast della trasmissione, la cui location sarà, come sempre l’Honduras, non è stato ancora reso noto, per saperne di più dovremo aspettare che si concludano le festività natalizie, ma già iniziano a circolare i primi rumors. A tal proposito, pare che a cimentarsi come naufraghi saranno: Grecia Colmenares, Riccardo Fogli, Wanda Fisher, Kaspar Capparoni, Alvin, Andrea Pinna, Fariba Therani, Akash Kummar, Taylor Mega, Giorgio Manetti.

Anche quest’anno, al cast di Vip si aggiungerà un naufrago non famoso, come fu l’anno scorso per Franco Terlizzi. Partirà, quindi, su Mediaset Play, dal prossimo 8 gennaio, “Saranno isolani”. A contendersi un posto come concorrente della prossima edizione dell’Isola saranno: Giorgia, John, Lucia, Mario, Chiara, Salvo, Eleonora, Yuri, Alice, Mirko. Bocche cucite anche su colui che sarà il nuovo inviato del programma. Stefano De Martino, ha, infatti, deciso di non partecipare al reality e al suo posto potrebbe arrivare uno tra: Walter Nudo, Daniele Bossari, Francesco Monte, Kabir Bedi, Valeria Marini. Anche il ruolo di nuova opinionista è avvolto nel mistero. Non parteciperà più all'”Isola” Mara Venier, attualmente impegnata alla conduzione di “Domenica In”. Al suo posto potrebbe arrivare una tra Alba Parietti e Alda D’Eusanio.

Appuntamento a tra qualche settimana con l’ufficializzazione del cast della nuova edizione de “L’Isola dei Famosi”.

Maria Rita Gagliardi