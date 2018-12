“Latte e Stelle”, l’oroscopo giornaliero di Paolo Fox di oggi 20 dicembre in onda su LatteMiele

Anche oggi 20 Dicembre andiamo alla scoperta delle previsioni astrali con “Latte e Stelle”, la rubrica giornaliera dell’oroscopo di Paolo Fox in onda su LatteMiele.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Anche l’Ariete in questi giorni è pieno di cose da fare e naturalmente, alla fine dell’anno, si cerca di mettere a posto contenziosi rimasti in sospeso. Giovedì, venerdì e sabato sono tre giornate che l’Ariete vivrà in maniera piuttosto convulsa. Oggi direi di organizzare bene le cose che devi fare per evitare ritardi, poi venerdì e sabato torna una buona capacità di azione. L’amore tornerà protagonista a Gennaio. Preparati.

Toro. La seconda parte della settimana, per il Toro, è interessante. Marte in ottimo aspetto da domani, il Sole favorevole, e quindi qualcuno potrà fidarsi di nuovo dell’amore. Ora, chi ha una bella storia non teme le avversità delle stelle e, soprattutto, di questo Dicembre che secondo me non è che sia stato così passionale anche per le coppie che si amano. C’è chi deve dimenticare un triste trascorso, una separazione. È dall’estate del 2018 che qualcuno è in pena. Bisogna concentrarsi parecchio: non pensare solo al lavoro.

Gemelli. La Luna entra nel segno dei Gemelli in questo giovedì 20 Dicembre e tra giovedì e sabato abbiamo stelle interessanti. Poi assieme a Toro e Cancro potresti ricevere una bella emozione. Lo sai che Gennaio, come dico sempre, è il mese del dentro o fuori definitivo, di situazioni che potrebbero non essere più così importanti, e se c’è stato un tradimento, un’indecisione, sarà meglio evidenziare subito i tuoi motivi, le incertezze di un legame. Anche le coppie più forti devono ristabilire un equilibrio che si è perso perchè magari uno dei due lavora troppo, sta meno in casa o torna col muso lungo a casa.

Cancro. La seconda parte della settimana parla d’amore e questa potrebbe essere musica per le orecchie di una persona emotiva e forte come il segno del Cancro. Avere Saturno in opposizione significa che di certi luoghi, di certe situazioni, di certe persone ne hai piene le tasche. Conviene cambiare? Fai bene i tuoi conti perché il 2019 sarà un anno in cui potresti anche lasciare un ambiente che frequenti da tempo oppure, per motivazioni varie, perché non si può fare a meno di, sarai costretto a frequentare qualcuno di diverso e addirittura- in casi eccezionali- pensare ad un trasferimento.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Un anno buono per il Leone ma anche un anno in cui le zone d’ombra della vita improvvisamente vengono rischiarate da una grande luce. E se questa luce fosse una grande passione, e se questa luce fosse- appunto- una grande illuminazione che arriva nell’ambito del lavoro? Perché no. Non voglio dire che come con un colpo di bacchetta magica tutto, improvvisamente, andrà a buon fine. Però posso dire che il Leone è molto più motivato rispetto al passato e se c’è stata una problematica d’amore, lavorativa, si può risolvere. Anzi, per qualcuno già sono arrivate delle belle chiamate.

Vergine. È un giovedì 20 dicembre in cui anche i nati Vergine sono più forti. Mettere a posto situazioni rimaste in sospeso è importante, però da questa sera fino a sabato attenzione all’agitazione e alla confusione che potresti, in qualche modo, vivere attorno a te perché non sei tu che fai caos; ci sono delle persone attorno a te che non sono sincere, o magari in questi giorni sono lontane, troppo prese dal loro lavoro. Tu sei pronto a capire gli altri però, come ho spiegato negli ultimi tempi, soprattutto le donne del segno adesso avrebbero bisogno di maggiore comprensione. Fino a sabato sarà bene evitare discussioni inutili. Giornata buona per i rapporti di lavoro. Qualche cavillo da ridiscutere, con Giove dissonante.

Bilancia. In questo momento, per la Bilancia, è facile ritrovare un certo equilibrio. Tu sei una persona molto speciale, molto sensibile; La bilancia ci vuole poco per “sbilanciarla”, no? Basta mettere un peso un po’ più pesante da una parte ed ecco che automaticamente gli equilibri sono sballati. E allora ogni tanto capita nella tua vita che per colpa di una frase detta male, per colpa di un’emozione gestita in maniera non proprio adeguata, tu ti senta tendere da una parte più che dall’altra. Domenica bisogna stare attenti perché in amore adesso è importante mantenere un certo equilibrio.

Scorpione. Seconda parte di settimana importante per lo Scorpione, con un Natale e un Capodanno– lo anticipo- che si presentano interessanti e lo Scorpione deve però evitare di giocare in difesa perché quelli che rimproverano il destino in quanto a loro parere è ingrato forse, ultimamente, si sono dati la zappa sui piedi. Ricordiamo, tra l’altro, che lo Scorpione a furia di tenere le cose dentro a volte sta anche male. Ecco perché bisogna ribellarsi. Tutte le condizioni di rabbia banno eliminate, parlando e affrontando anche chi questa rabbia magari l’ha provocata.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Giovedì 20, venerdì 21: ecco due giornate importanti per il segno del Sagittario. Pare che questo periodo sia particolare. Il 2019 inizia con una grande ribellione, ecco perché nei grafici del 2019 troverai i primi mesi non tonici come quelli della parte centrale e finale perché devi liberarti di qualche catena che ti tiene prigioniero da troppo tempo. E quindi attenzione. Avere una Luna opposta, come capita in questo momento, sentirsi arrabbiati, pronti a cambiare, è importante proprio perché ora tu devi ribadire quello che sei, quello che vali, quello che vorrai essere.

Capricorno. In questi giorni il Capricorno potrà risentire di piccoli fastidi alla schiena e alla cervicale. Questi sono i punti deboli del Capricorno, e in generale anche di altre persone, però va detto che questo segno zodiacale per quanto riguarda legamenti, reumatismi, a volte risente di qualche fastidio in più. Invito tutti quelli che hanno una storia importante, tutti quelli che vogliono relazionarsi in maniera positiva ad una persona, a darsi da fare; ma anche i cuori solitari possono sperare in qualcosa di nuovo.

Acquario. Oggi e domani l’Acquario è un pochino più tranquillo. Posso dirlo sinceramente: sta per finire una fase di grande disagio e sta per iniziare una fase di grande rinnovamento. La cosa che devo chiedere è, soprattutto nel fine settimana, di non esitare a riconciliarti con qualcuno che potrebbe averti dato problemi nel corso degli ultimi giorni. L’ambizione è importante, il lavoro è importante, però conta anche l’amore e forse qualcuno ha dimenticato un sentimento, anche non volendo, anche per circostanze esterne nel corso degli ultimi giorni.

Pesci. È già da tempo che il segno dei Pesci cerca di risolvere qualche problema legale, finanziario, oppure tenta di lavorare meno, oppure è in corso un trasferimento e quindi devi ripartire da zero. Insomma, se non l’hai capito: nell’ambito pratico, professionale, c’è qualcosa da rivedere, forse anche un contratto, un accordo. Difficile tenere testa a tutto quello che stai vivendo o a qualche complicazione che soprattutto in amore può prendere piede. Vorresti avere un appoggio in più. In questo periodo hai bisogno di conforto, protezione, di famiglia, di tornare alle tue radici– come ribadisco da un po’ di tempo- e questo è importante perché entro il 31 Dicembre 2018 devi capire quali sono i tuoi riferimenti speciali, a livello emotivo, sentimentale. A Gennaio, se non fai questa operazione di chiarezza interiore, potresti vivere qualche conflitto, ancora di più se ci sono due persone che in questo periodo albergano nel tuo cuore o nella tua mente.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento