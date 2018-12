‘Sanremo Giovani 2018’: Ecco i 24 partecipanti, due accederanno tra i Big

Andrà in onda questa sera e domani sera, alle 21, 25 su Raiuno, “Sanremo Giovani”, kermesse musicale, fortemente voluta da Claudio Baglioni e condotta da Pippo Baudo e Fabio Rovazzi, che decreterà la vittoria di due vincitori i quali andranno di diritto nella sezione “Big”, del prossimo “Festival di Sanremo”.

I giovani talenti saranno giudicati da una giuria, guidata da Luca Barbarossa, che sarà affiancato da: Fiorella Mannoia, Annalisa, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Parteciperanno, invece,in veste di ospiti, Rocco Papaleo, nella prima serata, e Marco Giallini ed Edoardo Leo nella seconda. A pochissime ore dalla diretta, Baglioni ha voluto scrivere un messaggio rivolto ai giovani cantanti che, a partire da questa sera, si sfideranno a suon di canzoni, per ottenere un posto sul palco dell’Ariston:

“Il festival di Sanremo è il Colosseo della musica, ma non solo nel senso dell’arena degli spettacoli e delle sfide. Non c’è manifestazione più conosciuta e seguita in Italia. E lo stesso vale in tante altre parti del mondo dove vanta una fama che lo fa essere uno degli eventi e dei nomi davvero internazionali del nostro Paese. Quasi 50 anni fa, all’inizio della mia carriera – scrive Baglioni – mi trovai a fare un giro di concerti in Polonia e Cecoslovacchia. Suonavo e cantavo con cinque musicisti miei coetanei. Qui, a parte amici e parenti, non ci conosceva nessuno. Là ottenemmo un grande successo. Ci chiamavano i Sanremo Six. I Sei di Sanremo. E sei saranno i partecipanti a Sanremo Giovani Mondo. Un tour in sette capitali dei cinque continenti. Dall’estero partì la mia avventura. Fate buon viaggio, ragazzi. Che la musica sia con voi”.

Sei dei concorrenti, i primi tre di ogni serata, avranno la possibilità di esibirsi in un tour che toccherà Tunisi, Tokyo, Sydney, Buenos Aires, Toronto, Barcellona e Bruxelles, negli istituti di cultura e nelle rappresentanze diplomatiche italiane. Ecco, dunque, i cantanti di “Sanremo Giovani” e le relative canzoni che porteranno in gara:

FEDERICA ABBATE – Finalmente | Testo: Federica Abbate, Cheope, Davide Petrella – Musica: Federica Abbate, Takagi, Ketra

ANDREA BIAGIONI – Alba piena | Testo: David Ragghianti e Andrea Biagioni Musica: David Ragghianti, Giuliano Dottori

DIEGO CONTI – 3 gradi | Testo: Diego Conti – Musica: Diego Conti, Marco Schietroma

DESCHEMA – Cristallo | Testo: Massimiliano Manetti, Matteo Caretto – Musica: Massimiliano Manetti, Matteo Caretto, Marco Abete

EINAR – Centomila volte | Testo: Antonio Maiello, Ivan Bentivoglio – Musica: Antonio Maiello, Ivan Bentivoglio, Enrico Palmosi

FEDRIX&FLAW – L’impresa | Testo e musica: Federico Marra

FOSCO17 – Dicembre | Testo: Luca Jacoboni – Musica: Luca Jacoboni, Michele Zocca

MARTE MARASCO – Nella mia testa | Testo: Andrea Bonomo e Musica: Andrea Bonomo, Luca Chiaravalli

GIULIA MUTTI – Almeno tre | Testo e musica: Giulia Mutti

ROS – Incendio | Testo: Camilla Giannelli – Musica: Camilla Giannelli, Kevin Rossetti, Lorenzo Peruzzi

SYMO – Paura di amare | Testo: Simona Barbui – Musica: Simona Barbui, Andrea Pesce, Cristiano De Fabritiis

WEPRO – Stop/Replay | Testo: Marco Castelluzzo (Wepro) – Musica: Marco Castelluzzo (Wepro), Marco Mantovani, Alessandro Manzo

ANGELUCCI – L’uomo che verrà | Testo: Michele Centonze – Musica: Daniela Pes

CANNELLA – Nei miei ricordi | Testo: Enrico Fiore – Musica: Enrico Fiore, Matteo Nesi, Andrea Manusso

CORDIO – La nostra vita | Testo e musica: Pierfrancesco Cordio, Ermal Meta, Simone Pavia

LA RUA – Alla mia età si vola | Testo: Daniele Incicco, Dario Faini, Alessandro Raina – Musica: Daniele Incicco, Dario Faini

LA ZERO – Nina è brava | Testo: Manuela Zero, Luca Angelosanti, Giorgia Facchini – Musica: Francesco Morettini, Emiliano Palmieri

LE ORE – La mia felpa è come me | Testo: Francesco Facchinetti – Musica: Francesco Facchinetti, Matteo Ieva

MAHMOOD – Gioventù bruciata | Testo: Alessandro Mahmood e Musica: Stefano Ceri, Alessandro Mahmood

MESCALINA – Chiamami amore adesso | Testo: Luigi Sica – Musica: Giancarlo Sannino

FRANCESCA MIOLA – Amarsi non serve | Testo: Marco Rettani, Zibba, Stefano Paviani – Musica: Zibba, Stefano Paviani

NYVINNE – Io ti penso | Testo: Nyvinne – Musica: Nyvinne, Alessandra Flora, Fausto Cogliati

SAITA – Niwrad | Testo: Marco Leali, Roberto Saita – Musica: Roberto Saita, Besim Baftiu, Durim Kraniqi, Bruno Sonetto

SISMA – Slow motion | Testo: Daniele De Santo, Arturo Caccavale – Musica: Daniele De Santo, Arturo Caccavale

Maria Rita Gagliardi