Stasera in tv: il palinsesto della prima serata di tutti i canali – 20 dicembre 2018

Cosa c’è in onda stasera in tv? Newnotizie vi dà la possibilità di scoprirlo! Di seguito sono riportati film e programmi che andranno in onda oggi 20 dicembre sulle principali reti nazionali in chiaro.

Molti i film in onda stasera, di seguito potrete trovare trame e trailer, in tal modo potrete decidere in anticipo cosa guardare. Naturalmente, la programmazione potrebbe subire alcuni cambiamenti, ma questo noi non possiamo saperlo con largo anticipo. Su Rai 1 va in onda Sanremo Giovani 2018, Per la prima volta Sanremo Giovani catapulterà 2 promesse direttamente sul palco del Teatro Ariston per la 69ᵃ edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo che vede, per il secondo anno, come direttore artistico Claudio Baglioni. Su Rai 2 va in onda Saving Mr Banks, La scrittrice P.L. Travers viaggia da Londra ad Hollywood per incontrare Walt Disney e parlare del suo desiderio di realizzare una trasposizione cinematografica di Mary Poppins. Durante la sua permanenza in California la Travers comincia a riflettere sull’infanzia vissuta in Australia.

Dio esiste e vive a Bruxelles va in onda su Rai 3, Dio vive a Bruxelles, ha una moglie timorosa e una figlia alquanto ribelle. Il figlio, anni prima è scappato per conoscere gli uomini, per loro è morto lasciando testimonianza e testamento ai suoi dodici apostoli. Dio dimostra di essere molto egoista, governa tutto dal suo computer. La figlia sembra essere intenzionata a seguire le orme del fratello e si confronta con Jesus Christ… Su Rete 4 va in onda Freedom oltre il confine, Roberto Giacobbo approda a Mediaset ritrovando il proprio inconfondibile stile: un approccio diretto e pop alla divulgazione, fatto di presenza sul campo, incontri con i testimoni dei fatti, grandi personaggi e tante domande. Va in onda su Canale 5 Ultimo – Caccia ai narcos, Il comandante Ultimo viene contattato dall’Interpol per compiere una missione molto rischiosa. Infiltrarsi nel cartello di narcotrafficanti messicani degli Zetas, ex militari guidati dal feroce El Cobra. Su Italia 1 va in onda Fausto e Furio, Fausto vive solitario in una vecchia casa di famiglia. Guadagna poco svolgendo qualche lavoretto, e tutto il suo denaro lo spende in scommesse e giochi d’azzardo. Furio, invece vive ancora con la madre. L’uomo è stato costretto a vendere la sua pizzeria dopo aver perso i suoi clienti a casa dell’apertura di un kebabaro. Furio si ritrova a fare il volantinaggio proprio per il kebabaro…

Body of proof torna su La7, Megan, affermata neurochirurgo, rimane coinvolta in un incidente stradale in cui si rompe una mano, suo principale strumento di lavoro. A seguito dell’incidente si ritrova perduta, fino a quando non le si presenta la possibilita’ di lavorare come medico legale. Megan non capira’ pero’ il limite tra il suo lavoro e quello dei poliziotti e spesso si comportera’ come una detective. Su Tv 8 va in onda Ben-Hur, Ben-Hur viene ingiustamente accusato di tradimento dal proprio fratello adottivo Messala. Privato del titolo nobiliare, è costretto a separarsi dalla moglie e della famiglia. Giuda è ridotto in schiavitù, dopo anni torna alla propria terra d’origine per cercare vendetta, ma trova invece la salvezza.

Su Cielo va in onda Ip man – Legend Is Born, Il racconto romanzato dei primi anni di vita di Ip Man, il maestro che insegnera’ a Bruce Lee la disciplina del wing chun. Ip si trasferisce per gli studi a Hong Kong, apprendendo nuove tecniche di combattimento. Potere assoluto va in onda su Iris, Il presidente degli Stati Uniti va a letto con la moglie del suo migliore amico e sostenitore e la picchia. Prima che la donna possa ucciderlo, le guardie del corpo del presidente uccidono lei. Il noto ladro Luther Whitney assiste all’omicio e scappa subito dopo.

Stasera in TV, giovedì 20 dicembre 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 – Sanremo Giovani 2018

00:20 – Porta a Porta

Rai 2

21:20 – Saving Mr Banks

23:30 – Stracult Live Show

Rai 3

21:15 – Dio esiste e vive a Bruxelles

23:20 – I miei vinili

Rete 4

21:25 – Freedom oltre il confine

00:04 – Jarhead

Canale 5

21:24 – Ultimo – Caccia ai narcos

23:21 – E fuori nevica!

Italia 1

21:25 – Fausto e Furio

23:26 – Disaster Movie

La 7

21:15 – Body of proof

01:00 – Otto e Mezzo

Tv 8

21:30 – Ben-Hur

00:00 – Karate Kid III – La sfida finale

Cielo

21:15 – Ip man – Legend Is Born

23:15 – Love Hotel

Iris

21:00 – Potere assoluto

23:47 – Jersey boys

Stasera in TV, giovedì 20 dicembre: trame e curiosità dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

