Terremoto nel Mediterraneo, scossa di magnitudo 5 avvertita al Sud

Terremoto intenso quello registrato nel Mediterraneo. Una scossa di magnitudo 4.9, stando ai dato riportati da Emsc, 5.0 secondo Ingv, avvenuta a poche decine di chilometri di distanza dalle coste greche del Peloponneso ma sufficientemente forte da essere avvertita anche in alcune zone del sud Italia. Il terremoto è stato distintamente sentito dalla popolazione che vive sulla costa occidentale del Peloponneso ma in migliaia hanno notato tremori e vibrazioni anche a molti chilometri, nell’entroterra.

Sisma vicino al Peloponneso, avverito in Sicilia, Calabria e Puglia

Il movimento tellurico si è verificato alle 20:35 con ipocentro a circa 20 chilometri di profondità e sarebbe stato avvertito sulla fascia costiera ionica e sul litorale di Puglia, Calabria e Sicilia. Nessun danno a cose o persone, nè in Grecia, nè in Italia ma grande spavento per chi ha visto oggetti muoversi vistosamente o lampadari iniziare a dondolare. Da diverse settimane terremoti anche piuttosto intensi interessano il Mediterraneo in particolare nell’area tra Grecia e Turchia, caratterizzata da un elevato rischio sismico: la più forte è avvenuta alcune settimane fa e ha raggiunto una magnitudo di 6 gradi della scala Richter con epicentro a sud dell’isola di Zante ed ipocentro ad una decina di km di profondità. Anche in quel caso tutto il meridione ha avvertito la scossa e non sono mancate migliaia di segnalazioni sui social network.

Terremoto magnitudo 2.9 nell’Adriatico

Poche ore dopo il terremoto di M 4.9 un’altro sisma è avvenuto nel Mediterraneo. Questa volta la scossa, di magnitudo 2.9, è stata localizzata nell’Adriatico centrale, con ipocentro individuato a 10 chilometri di profondità. In questo caso non è stata avvertita dalla popolazione ma è la conferma del fatto che l’intera area del Mediterraneo orientale debba essere, in questo periodo, monitorata con grande attenzione.