Capodanno 2019 in piazza: i concerti e gli eventi gratuiti nelle piazze delle città d’Italia

Stanno per accendersi le luci sulle piazze d’Italia per festeggiare il Capodanno 2019. E’ ricchissimo di artisti e cantanti il programma degli eventi che la notte del 31 dicembre 2018 animeranno le città d’Italia con dj set, concerti e spettacoli di fuochi d’artificio. Come ogni anno migliaia di persone sceglieranno di salutare il nuovo anno assistendo ad un evento di piazza: basta coprirsi bene e lasciarsi trascinare dal ritmo di una folle festante. Andare in piazza è una soluzione low cost e molto divertente che risolve subito l’annosa domanda su cosa fare a Capodanno. ll sito di viaggi viagginews.com ha raccolto in una lista tutti gli eventi che si terranno nelle principali piazze di tutta Italia, dividendoli da nord a sud. Scegliete l’artista che preferite e andate in quella città per festeggiare il Capodanno 2019.

Il programma dei concerti e delle feste in piazza del Capodanno 2019

Ogni città per celebrare l’arrivo del nuovo anno organizza concerti e feste di piazza. Artisti celebri salgono sul palco per accompagnarci a ritmo di musica verso il 2019. In alcune città dopo il concerto la festa prosegue con dj set all’aperto, in piazza, per ballare e divertirsi fino all’alba. In altre città di scena sono invece dei veri e propri spettacoli che ci faranno entrare nel nuovo anno a suon di risate. Per il Capodanno 2019 ci sono diversi appuntamenti da non perdere: Vinicio Capossela a Roma, Britti a Siena, Max Gazzè a Salerno, Goran Bregovic a Palermo.

Città del Nord

MILANO : Nella meravigliosa Piazza Duomo addobbata con il grande albero di Natale a salire sul palco sarà Francesco Gabbani, vincitore di Sanremo 2017 con il suo Occidentali’s Karma.

: Nella meravigliosa Piazza Duomo addobbata con il grande albero di Natale a salire sul palco sarà Francesco Gabbani, vincitore di Sanremo 2017 con il suo Occidentali’s Karma. TORINO : Dopo il capodanno al chiuso dello scorso anno, Torino torna in piazza per festeggiare il nuovo anno. L’appuntamento è a Piazza Castello per uno spettacolo di magia e illusionismo: Masters of Magic World Tour, uno degli show di illusionismo più celebri del mondo con oltre 30 artisti di fama internazionale.

: Dopo il capodanno al chiuso dello scorso anno, Torino torna in piazza per festeggiare il nuovo anno. L’appuntamento è a Piazza Castello per uno spettacolo di magia e illusionismo: Masters of Magic World Tour, uno degli show di illusionismo più celebri del mondo con oltre 30 artisti di fama internazionale. ASTI : Capodanno 2019 da libidine in piazza San Secondo ad Asti con Jerry Calà. Sarà lui infatti il mattatore dell’ultima notte dell’anno in uno show dal titolo inconfondibile ‘Una notte da libidine’.

: Capodanno 2019 da libidine in piazza San Secondo ad Asti con Jerry Calà. Sarà lui infatti il mattatore dell’ultima notte dell’anno in uno show dal titolo inconfondibile ‘Una notte da libidine’. GENOVA : La città si ritroverà in piazza De Ferrari per uno show dal titolo “Lo spirito di Genova – Parola alla città”. Giochi di luce, dj set e la voce lirica di Alessio Paciotti.

: La città si ritroverà in piazza De Ferrari per uno show dal titolo “Lo spirito di Genova – Parola alla città”. Giochi di luce, dj set e la voce lirica di Alessio Paciotti. MANTOVA : I Planet Funk e Lo Stato Sociale faranno cantare e ballare piazza Sordello fino all’alba.

: I Planet Funk e Lo Stato Sociale faranno cantare e ballare piazza Sordello fino all’alba. VERONA : I festeggiamenti per il Capodanno saranno in piazza Brà dove sul palco salirà il neo vincitore di X-Factor Anastasio

: I festeggiamenti per il Capodanno saranno in piazza Brà dove sul palco salirà il neo vincitore di X-Factor Anastasio MODENA : Capodanno 2019 dal sapore autentico con l’orchestra di Mirko Casadei, figlio di Raul, in piazza Roma.

: Capodanno 2019 dal sapore autentico con l’orchestra di Mirko Casadei, figlio di Raul, in piazza Roma. VENEZIA : Epicentro dei festeggiamenti la splendida Piazza San Marco. Ancora non sono trapelati i nomi degli artisti che si alterneranno sul palco, ma confermato lo spettaocolo dei fuochi d’artificio che su una chiatta davanti San Marco illumineranno la laguna e daranno il benvenuto al 2019.

: Epicentro dei festeggiamenti la splendida Piazza San Marco. Ancora non sono trapelati i nomi degli artisti che si alterneranno sul palco, ma confermato lo spettaocolo dei fuochi d’artificio che su una chiatta davanti San Marco illumineranno la laguna e daranno il benvenuto al 2019. BOLOGNA : Il clou dei festeggiamenti bolognesi è in piazza Maggiore con il concerto del Collettivo Musicalista Petroniano, ma in altre 15 piazze della città si ballerà per l’evento Dancin’Bo con crew di ballerini professionisti.

: Il clou dei festeggiamenti bolognesi è in piazza Maggiore con il concerto del Collettivo Musicalista Petroniano, ma in altre 15 piazze della città si ballerà per l’evento Dancin’Bo con crew di ballerini professionisti. RIMINI : si festeggia l’entrata del nuovo anno con Nek a piazzale Fellini e con il dj Marco Rissa in piazza Cavour.

: si festeggia l’entrata del nuovo anno con Nek a piazzale Fellini e con il dj Marco Rissa in piazza Cavour. BELLARIA: la Riviera Romagnola ospita al Pala Congressi Enrico Ruggeri per salutare cantando il 2019.

Capodanno 2019 concerti in piazza – città del centro

FIRENZE : In piazzale Michelangelo il concerto con Francesco Renga e Baby K, ma sono previsti dj set anche in piazza della Signoria e in Piazza Santissima Annunziata.

: In piazzale Michelangelo il concerto con Francesco Renga e Baby K, ma sono previsti dj set anche in piazza della Signoria e in Piazza Santissima Annunziata. ROMA : La Festa Roma 2019 durerà 24 ore e prenderà il via alle 21 al Circo Massimo con uno spettacolo di teatro urbano, fra luci e acrobazie, poi il concerto di Vinicio Capossela e infine dj set con Dimensione Suono Roma fino alle 3 del mattino.

: La Festa Roma 2019 durerà 24 ore e prenderà il via alle 21 al Circo Massimo con uno spettacolo di teatro urbano, fra luci e acrobazie, poi il concerto di Vinicio Capossela e infine dj set con Dimensione Suono Roma fino alle 3 del mattino. ANCONA : appuntamento a Piazza del Papa per ballare e cantare con i Meganoidi e Maria Antonietta. Poi djset fino a tarda notte.

: appuntamento a Piazza del Papa per ballare e cantare con i Meganoidi e Maria Antonietta. Poi djset fino a tarda notte. PERUGIA : il capodanno 2019 si festeggia a Perugia in Piazza Italia con diversi dj set che faranno ballare fino alle 2 del mattino. A mezzanotte lo spettacolo dei fuochi d’artificio.

: il capodanno 2019 si festeggia a Perugia in Piazza Italia con diversi dj set che faranno ballare fino alle 2 del mattino. A mezzanotte lo spettacolo dei fuochi d’artificio. LIVORNO : Nei giardini di Terrazza Mascagni sale sul palco Ivan Cattaneo e poi djset e animazione con le drag queen capitanate da Regina Miami.

: Nei giardini di Terrazza Mascagni sale sul palco Ivan Cattaneo e poi djset e animazione con le drag queen capitanate da Regina Miami. SIENA: la splendida piazza del Campo sarà l’epicentro della festa con sul palco Alex Britti.

Capodanno 2019 concerti in piazza – città del Sud e isole