“Latte e Stelle”, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi 21 dicembre 2018 in onda su LatteMiele

Anche oggi 21 Dicembre 2018 andiamo alla scoperta delle previsioni astrali con “Latte e Stelle”, la rubrica giornaliera dell’oroscopo di Paolo Fox in onda su LatteMiele.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Non è improbabile che qualcuno sia alla ricerca di una situazione di stabilità che riguarda anche la vita sentimentale. Dall’estate di quest’anno c’è questa ricerca continua di stabilità, di emozioni. Ora, il vero problema è che magari gli Ariete che sono sposati, legati da tanto tempo, queste emozioni le cercando altrove o magari in famiglia c’è aria di maretta, c’è stato un piccolo problema agli inizi dell’autunno. Ecco, se ci sono vecchi contenziosi aperti qui si può fare una scelta: o si cambia tutto, anche riferimento a livello sentimentale, oppure si aggiusta tutto. Bisogna affrontare con calma il ragionamento piccoli problemi. Lo dico anche in vista di una domenica che potrebbe essere un po’ particolare.

Toro. È difficile, per un Toro, affrontare i cambiamenti dall’oggi al domani. Ma in questo periodo è necessario capire quali sono le nuove esigenze, visto che abbiamo avuto una situazione particolare. C’è stata anche una tensione, l’opposizione di Giove ha creato delle difficoltà. Compravendite, acquisti, cambio dello stile di vita: tutta una serie di situazioni pratiche ed emotive coinvolgono il Toro e lo spingono ad un rinnovamento. Ad esempio, qualcuno potrebbe avere intenzione di cambiar casa, ufficio, o l’ha già fatto. Insomma, molti mutamenti sono in corso, ma come al solito- lo dicevo prima- il Toro prende tempo prima di arrivare al dunque, vuole garanzie, e il problema è che se non si è assistiti a livello sentimentale da una persona giusta, ecco, in questi giorni un po’ di malinconia arriva. Per fortuna arriverà anche Gennaio che è un mese che libera dall’opposizione di Giove e rende tutto un po’ più facile.

Gemelli. Ieri ho chiuso dicendo che qualche Gemelli potrà armare un conflitto con capi, colleghi, collaboratori, oppure in questi giorni ce l’hai con una persona a cui hai dimostrato molta amicizia e che magari adesso non ricambia come dovrebbe. Ricordiamo che Giove in opposizione rappresenta anche questo, rappresenta una condizione che può essere di scontro magari, di rivalsa, e allora attenzione alle discussioni, alle problematiche, alle questioni irrisolte perché a furia di dire “ci penso domani” oppure “affronto il problema quando arriva” adesso c’è una montagna di incertezze che bisogna cercare di spazzar via.

Cancro. Il fine settimana è interessante per il Cancro, con una domenica 23 che parla di emozioni e relazioni interessanti. Questi tre giorni ricordano a tutti i nati del segno del Cancro che c’è bisogno d’amore, poi, addirittura, quest’anno la Luna transiterà dalle tue parti a Natale. Chissà quanti vorranno proprio avere il tipico Natale, quello in famiglia, e allora qui avremo contenti e scontenti perché chi ha una famiglia sarà soddisfatto, chi non ce l’ha, o magari ricorda situazioni che una volta c’erano e ora non ci sono più, sarà un pochino malinconico. Ma il Cancro fa nascere anche positività dalla malinconia. Voi sapete che alcuni grandi scrittori appartennero al segno zodiacale del Cancro ed erano quelli che magari proprio dalla loro sofferenza, dalla meditazione, hanno portato avanti delle grandi opere che sono nella storia della letteratura. Penso a Sartre, a Proust, al nostro Leopardi. Ecco, insomma, senza arrivare a così alti livelli io credo che comunque in questi giorni amare, rivelare un sentimento, anche se c’è ambiguità nel tuo cuore sarà importante. Non serve scrivere poemi o saggi. L’importante è essere saggi nei confronti dei sentimenti.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Si può tornare ad amare come un tempo? Molti Leone se lo stanno chiedendo. Venerdì e sabato sono giornate importanti, tra l’altro la Luna tocca il settore dei viaggi, degli spostamenti, dei cambiamenti. Il weekend rassicura, può portare molta energia. Un’energia che è veramente l’inizio di una fase migliore, come un motorino di avviamento, no? In un’automobile c’è quel motorino che mette in moto poi tutto l’insieme. Ecco, è piccolino ma se non ci fosse la macchina non partirebbe. Bene. Gennaio rappresenta quel motorino: ci siamo quasi per arrivare, quindi parlo di volontà nel superare molte crisi ma anche buone proposte in amore, finalmente, perché non è che Dicembre sia stato così intrigante da questo punto di vista. Torni ad avere un certo potere.

Vergine. Venerdì e sabato per la Vergine sono giornate un po’ particolari e qualcuno sentirà anche una grande stanchezza addosso. Piccole problematiche di tipo fisico che sono, tra l’altro, naturali quando i nati Vergine pensano un po’ troppo ai problemi e un po’ meno all’amore. Molto meglio procedere con cautela e recuperare un sentimento nel corso del fine settimana. Amori possibili. A Gennaio qualcuno metterà in ordine le proprie storie.

Bilancia. La Bilancia ha bisogno di un po’ di serenità, soprattutto in vista di una domenica che può riportare alla luce qualche contrasto anche di tipo familiare. Quest’agitazione interiore è causata dall’ambiente, l’ho detto tante volte, quindi non sei tu ma le persone attorno a te in famiglia, sul lavoro, che possono alzare il tuo livello di stress. Cerca di gestire il Natale in arrivo senza troppi scossoni emotivi. Molto importanti i nuovi amori, anche in vista di fine Dicembre e inizi Gennaio.

Scorpione. Questo weekend è sicuramente in crescendo per lo Scorpione, con un buon Natale che potrei già augurare. Lo Scorpione adesso è pronto anche a rivisitare la propria vita privata, a dare spazio a grandi progetti. Io direi a quelli che si sono isolati di non chiudersi in casa perché veramente c’è la possibilità di fare incontri speciali, anche di stare meglio se qualcuno sta lottando da un paio d’anni con qualche problema fisico. E se ci sono delle situazioni che non vanno più bene tanto vale tagliare dal basso il tutto e ripartire.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Oggi e domani chiedo al Sagittario di non strafare perché è vero che il 2019 sarà un anno pieno di iniziative ma è anche vero che in questi giorni il livello di energia non è altissimo. Sarà che devi discutere con tutti. Con chi? Con quelli che cercano di fermarti dal momento che tu, ormai, hai messo la quinta marcia e voli lontano. Una bella voglia anche di vivere relazioni sincere sarà una caratteristica delle prossime settimane.

Capricorno. Fine settimana in crescita per il Capricorno, nonostante le critiche piovano da tutte le parti. D’altronde tu poi le attiri perché quello che fai è sempre superiore a quello che in qualche modo gli altri si aspettano, e allora ci sono gli invidiosi, ci sono quelli che non accettano che tu faccia tutto di testa tua. È normale. Momento importante per recuperare un sentimento, con una fine dell’anno che promette qualcosa in più.

Acquario. Oggi e domani abbiamo anche una bella Luna per l’Acquario, che finalmente ha voglia di vivere un Natale meno caotico e più tradizionale. L’Acquario è molto libero nelle sue passioni, ma adesso vuole ritrovare un po’ di tranquillità, la famiglia, riferimenti stabili. Non posso escludere che la forma fisica per qualcuno sia un problema, ma perché sappiamo che gli ultimi 6-8 mesi hanno dato problemi o rivelato qualche piccolo fastidio che bisogna curare.

Pesci. Oggi e domani può nascere qualche perplessità nel cielo dei Pesci. Tutto va in ritardo. Ma hai fatto tuti i regali, hai preparato la cena di Natale, o comunque hai capito dove devi andare, dove devi stare? Piccoli ritardi che comunque non devono affliggervi, a meno che tu non abbia un dubbio d’amore e sei in bilico tra due storie. Domenica la Luna favorevole permetterà un ottimo recupero e qualche idea in più.

Per ascoltare direttamente questo oroscopo online su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento