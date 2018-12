Oroscopo: come vivi il Natale in base al tuo segno zodiacale

Scopri come vive le feste di Natale ogni segno dello zodiaco

Il Natale si avvicina ed ognuno di noi ha un modo diverso di celebrarlo e di mettere in scena gli ultimi preparativi prima dell'arrivo delle giornate di festa. Ci sono persone che non attendono altro per tutto l'anno e quelle che invece salterebbero senza alcun rimpianto questi giorni fatti di doni, parole gentili ed auguri per tutta la famiglia. Oggi scopriremo come viviamo esattamente il Natale e come lo festeggiano le persone che conosciamo.

Ecco come vivi le feste di Natale secondo il tuo segno zodiacale

Ariete – Con brio

La cosa che ami di più nella tua vita è la possibilità che ti viene data di fare festa, ed il Natale ti offre proprio questo. Stare in mezzo alla gente, chiacchierare amabilmente e trascorrere del tempo in compagnia è infatti il tuo passatempo preferito e Natale si presta benissimo a buttarti nella mischia, consentendoti di incontrare amici e parenti.

Toro – Con spirito di tradizione

Ami le tradizioni ed il Natale è un momento perfetto da celebrare con le persone che ami. Dopotutto, quale occasione migliore di questa per sfoderare la tua bravura ai fornelli ed il talento naturale che hai per addobbare casa? Metterti in mostra sarà un valore aggiunto che applicherai con piacere e che ti concederà di assaporare queste feste con gioia, facendo esattamente ciò che più ti piace e sapendo al contempo di rendere felici le persone cui vuoi bene, potendole viziare attraverso doni e manicaretti.

Gemelli – Con allegria

Per te che ami tutte le novità in grado di smorzare la noia di tutti i giorni, l’avvicinarsi delle feste di Natale è una vera manna dal cielo. Potrai concentrare le tue giornate prima delle feste a pensare ai regali da fare, a come passare le giornate di Natale e a cosa fare a Capodanno. Si tratta di un periodo che accogli sempre con gioia e che ti piace condividere con le persone che ami.

Cancro – Con un maggior attaccamento alla famiglia

Le feste di Natale giungono ogni anno a ricordarti quanto sia importante stare in famiglia e quanto sia prezioso condividere queste giornate con le persone che ami. Farti coccolare è il tuo passatempo preferito al quale alterni quello di riempire casa di addobbi e di scegliere con cura ogni singolo regalo. Si tratta di un periodo che adori e che ti rende immensamente felice specie se ti consente di rivedere parenti lontani o amici che per i tanti impegni riesci a vedere poco durante l’anno.

Leone – Con esuberanza

Come ogni festa che si rispetti, il Natale per te è prima di tutto un’occasione per farti notare da tutte le persone che incontrerai. Poter condividere i tuoi successi con parenti ed amici e indossare gli abiti più belli per farti notare sono solo alcuni dei motivi per cui ami questa festa. Se a ciò puoi aggiungere anche la possibilità di invitare qualcuno a casa per mostrargli come vivi e come sei brava a fare gli onori di casa, il tutto acquisisce ancor più valore ai tuoi occhi. Certo, forse il tuo non è esattamente lo spirito tradizionale che ci si aspetterebbe, ma la tua voglia di mostrarti ti renderà in qualche modo l’anima della festa.

Vergine – Con semplicità

L’arrivo del Natale ti trasmette ogni anno un bisogno di raccoglimento e di semplicità. Pur amando l’idea di far festa e di accogliere gente, ti piace farlo senza ostentare troppo e basando il tutto su cose semplici che sappiano fare da contorno allo spirito della festa senza mai appesantire le cose. Una cena con piatti buoni ma non troppo elaborati ed una casa addobbata con molta cura ma senza mai esagerare saranno il tuo biglietto da visita, in grado di far sentire a proprio agio chiunque decida di trascorrere con te queste giornate di festa.

Bilancia – Con tanta voglia di trasmettere la tua idea di bello

Natale per te è un’occasione speciale per condividere con le persone che ami la tua idea di bello. Dall’albero alla tavola imbandita, ogni singolo dettaglio saprà dire qualcosa di te, trasmettendo agli altri eleganza e semplicità che, fuse insieme, racchiuderanno il tuo modo di vedere le cose. Inoltre, cosa non meno importante, si tratta di una festa da passare con le persone che ami e per te che adori circondarti di poche persone, purché siano quelle giuste, tutto ciò rappresenta la perfezione.

Scorpione – Con introspezione

Per te le feste di Natale sono un mix di gioia e nostalgia. Ogni anno non riesci a non pensare ai Natali passati, lasciando emergere la tua parte più intima, quella che cerchi sempre di nascondere agli altri e della quale sei particolarmente gelosa. Il tuo modo di celebrare queste feste varia quindi in base al tuo umore ma è solitamente incentrato sulle emozioni e non tanto sullo sfarzo degli addobbi. Ciò nonostante, non manchi mai di decorare casa più per il piacere di infonderle un po’ di atmosfera natalizia che per altro. Il tuo è quindi un modo molto particolare di vivere questi giorni di festa e che se condiviso con le persone giuste potrà trasformarsi in qualcosa di davvero speciale.

Sagittario – Con una grande voglia di… evasione

Le feste di Natale ai tuoi occhi sono dei giorni di vacanza che promettono quindi momenti di relax e di divertimento. Per questo motivo in te si fa sempre più forte la voglia di evadere, magari con un bel viaggio verso un paese lontano. Ciò nonostante non disdegni neppure le feste in famiglia, purché ci sia il modo di ritagliarsi del tempo per un week end fuori porta e per delle giornate da trascorrere con persone che ti piacciono e che come te tendono a vivere questi momenti con allegria.

Capricorno – Con spirito di condivisione

Natale è un momento dell’anno che ti consente di fermarti un attimo, anteponendo al lavoro e ai tanti impegni l’affetto per i tuoi cari. Si tratta quindi di una festa da passare con chi ami e tutto nella massima semplicità. Seppur non ti dispiaccia l’idea di scambiarti i doni e di intrattenerti con gli altri durante una buona cena, ciò che più conta è che tutti siano presenti e che nell’aria ci sia un’atmosfera calda e conviviale, in grado di farti tornare bambina e di farti sentire l’affetto di chi hai accanto.

Acquario – Con originalità

Come tipico di te, anche le feste di Natale sono un modo per andare controcorrente, mostrando la tua indole libera e autonoma. Mentre tutti cercano di raccogliersi con parenti ed amici per te ciò che conta di più è partecipare a più feste possibili, in modo da fare nuove conoscenze e da sentirti al centro del mondo. Un modo piuttosto alternativo di trascorrere queste giornate ma che non ti impedisce di trovare anche dei momenti da passare con i tuoi cari che, se intenzionati a capirti e a venirti incontro, potranno sperimentare anche il tuo personalissimo punto di vista, vivendo il Natale in modo decisamente diverso dal solito.

Pesci – Con amore

Ebbene si, per te che sei da sempre una gran sognatrice, il Natale è un momento da vivere con amore. Ciò che più ti piace di questa festa è infatti lo spirito che sembra aleggiare per le strade e la voglia che tutti hanno di mostrarsi un po’ più gentili verso il prossimo. Che si tratti di pura cortesia o di qualcosa che arriva dal profondo del cuore, per te il cogliere un po’ di gentilezza è già da se un motivo di gioia. Cosa che ami condividere con chi ti circonda e, ovviamente, con le persone che ami e che cerchi di rendere felice in ogni modo. Perché in questo giorno che per te ha in se anche qualcosa di malinconico, poter vedere chi ami felice è la cosa più importante tra tutte.