Rubano la pensione ad un anziano e lo costringono a mendicare: arrestata coppia diabolica

Rubano pensione ad anziano, arrestata coppia

Una storia davvero squallida quella di un povero anziano di 73 anni di Roma, che si vedeva rubare la pensione dai vicini ed era anche obbligato dagli stessi a mendicare. L’uomo, un 73enne che risiede a Roma, era da anni in pensione ed è caduto in una trappola organizzata dai suoi vicini di casa, una coppia di romani di 61 anni (moglie) e 64 anni (marito).

I due conoscevano il pensionato, anzi in passato era anche avvenuto che lui li aiutasse economicamente. La coppia non solo non ha mostrato un minimo di riconoscenza, ma ha pensato bene di derubare il 73enne della sua pensione.

La coppia ha infatti soggiogato l’anziano costringendolo a versare loro l’intera somma della pensione, minacciato altrimenti di un fantomatico ricorso al giudice che “gli avrebbe tolto l’appartamento dove viveva”.

Il 73enne costretto a mendicare al freddo

Ma non finisce qui. La diabolica coppia ha anche obbligato il 73enne ad andare a mendicare di fronte alla farmacia di Acilia e a corrispondere anche queste somme a loro. L’anziano doveva elemosinare anche nei giorni in cui veniva sottoposto a dialisi e quindi era in condizioni fisiche molto delicate.

I carabinieri, nel corso del piano ‘Natale Sicuro’, prestano particolare attenzione alle vittime più vulnerabili come gli anziani. Per questo hanno notato la figura del pensionato mendicante e dopo diversi appostamenti hanno documentato la condizione di schiavitù nella quale la coppia aveva ridotto l’anziano.

I carabinieri hanno conquistato la fiducia del 73enne che ha confessato loro tutto. I due sono stati arrestati con l’accusa di riduzione in schiavitù aggravata in concorso. La 61enne si trova a Rebibbia.