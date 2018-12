Stasera in tv: il palinsesto della prima serata di tutti i canali – 21 dicembre 2018

Anche oggi, venerdì 21 dicembre 2018, Newnotizie.it vi fa scoprire cosa ci sarà stasera in tv sulle principali reti nazionali in chiaro: come sempre, vi ricordiamo che non siamo responsabili di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Diversi i film questa sera, di seguito trovate trame e trailer. Su Rai 1 viene trasmesso Sanremo Giovani 2018, Per la prima volta Sanremo Giovani catapulterà 2 promesse direttamente sul palco del Teatro Ariston per la 69ᵃ edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo che vede, per il secondo anno, come direttore artistico Claudio Baglioni. Va in onda su Rai 2 Maleficient, Tutto il regno è felice per la nascita di Aurora, tranne la strega cattiva Malefica che le lancia una maledizione, a 16 anni Aurora morirà per via di una puntura di un dito sul fuso di un filatoio…. Su Rai 3 Ogni maledetto Natale, Massimo e Giulia sono molto diversi ma quando si incontrano è subito colpo di fulmine. In vista del Natale entrambi vogliono trascorrere le feste con le loro famiglie, ciò si rivelera’ una catastrofe Il loro amore sopravvivere al Natale?.

Love actually-L’amore davvero va in onda su Rete 4, Il Primo Ministro deve fare i conti con il personale di servizio, uno scrittore tradito trova il vero amore sulle rive di un lago, una timida ragazza finalmente riesce a dichiararsi al collega, un patrigno finisce per instaurare un rapporto molto forte con il figlio, una moglie sospetta di essere tradita e va in crisi…

Su Canale 5 torna Chi vuol essere milionario?, ogni concorrente tenterà la difficile scalata al milione, rispondendo correttamente a 15 domande, avendo a disposizione solo 3 aiuti. Su Italia 1 va in onda Batman Begins, Bruce Wayne inizia a viaggiare per il mondo dopo aver assistito all’omicidio dei genitori, cerca un modo per combattere le ingiustizie. Una volta tornato a Gotham City, diventa Batman, un eroe mascherato che usa la forza per combattere il male. Fuga dal Natale va in onda su Tv 8, Luther e Nora Krank stanchi del Natale vanno in vacanza per sfuggire agli obblighi di fine anno. La figlia decide di trascorrere le feste con la famiglia, i due devono quindi rendere accogliente la casa anche se non ne hanno voglia.

Su Iris va in onda Innamorato pazzo, La principessa Cristina accompagna il padre a Roma nella speranza di ottenere un grosso prestito per salvare l’economia del suo principato. Stanca del protocollo ufficiale Cristina si allontana e sale su un autobus, lì incontra Barnaba Cecchini…. Su Cielo trasmettono L’amante inglese, Suzanne a quarant’anni decide di rimettersi al lavoro come fisioterapista. Poco dopo conosce Ivan, tra i due scoppia un’incredibile passione, al punto che decide di lasciare tutto e andare a vivere con lui. Il marito però inizia a farle la guerra.

Stasera in TV, venerdì 21 dicembre 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 – Sanremo Giovani 2018

00:30 – TV7

Rai 2

21:20 – Maleficient

23:05 – Blue Bloods Legami scomodi

Rai 3

21:15 – Ogni maledetto Natale

23:05 – Rabona il colpo a sorpresa

Rete 4

21:25 – Love actually-L’amore davvero

00:05 – C’era una volta il musicarello

Canale 5

21:20 – Chi vuol essere milionario?

00:30 – Hype

Italia 1

21:25 – Batman Begins

00:20 – Midnight Special

La 7

21:15 – Propaganda Live

01:00 – Otto e Mezzo

Tv 8

21:30 – Fuga dal Natale

23:30 – La notte dei record

Iris

21:00 – Innamorato pazzo

23:13 – Il burbero

Cielo

21:15 – L’amante inglese

23:15 – Sesso – Sicuri di sapere tutto

Stasera in TV, venerdì 21 dicembre: trame, curiosità e trailer dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Maleficient (Rai 2): Tutto il regno è felice per la nascita di Aurora, tranne la strega cattiva Malefica che le lancia una maledizione, a 16 anni Aurora morirà per via di una puntura di un dito sul fuso di un filatoio…

Ogni maledetto Natale (Rai 3): Massimo e Giulia sono molto diversi ma quando si incontrano è subito colpo di fulmine. In vista del Natale entrambi vogliono trascorrere le feste con le loro famiglie, ciò si rivelera’ una catastrofe Il loro amore sopravvivere al Natale?