Beccati da Google Maps mentre si baciano con passione. Ma le loro identità restano ignote

Google Maps “sorprende” una coppia

Street View, la funzionalità di Google Maps, ha di nuovo sorpreso una coppia nel bel mezzo di un momento intimo.

Google Maps, l’app lanciata nel 2005 e ormai utilizzatissima in tutto il mondo, ha “catturato” una giovane coppia in Brasile mentre si lasciava andare ad effusioni amorose.

La donna indossava un paio di jeans neri, una felpa grigia e un paio di scarpe da ginnastica bianche, mentre il suo compagno indossava una camicia e dei pantaloni.

Nella foto, scattata dalla fotocamera di Google, “i piccioncini” sono in piedi accanto a una Mercedes Benz nera lucente.

L’uomo bacia con passione la sua compagna

Nell’immagine si nota come i due si trovino in atteggiamento molto intimo, con l’uomo appoggiato alla macchina che bacia appassionatamente la sua compagna mentre la spinge verso di sè poggiandole le mani sul sedere.

Chiaramente la coppia non aveva idea che le telecamere stessero scattando la foto, ma fortunatamente le loro identità sono rimaste nascoste per via dell’angolazione.

Non è la prima volta che si verifica un caso del genere. In precedenza, una foto di Google Maps in spiaggia sembrava indicare una pratica sessuale nei confronti di una donna da parte del suo compagno.