“Branko 2019, calendario astrologico”: in uscita il nuovo libro di Branko sull’oroscopo 2019

Il calendario astrologico di Branko: il nuovo libro edito da Mondadori

Dopo i nostri consueti appuntamenti- giornalieri e domenicali- con l’oroscopo di Paolo Fox, oggi diamo voce ad un altro famoso personaggio che si occupa di astrologia: Branko.

Branko, esattamente come il suo collega, sarà in libreria con il suo “Branko 2019, calendario astrologico” (edito da Mondadori), dal quale vi presentiamo questo “anticipo” di previsioni astrali sul 2019, segno per segno.

Il calendario astrologico di Branko, l’oroscopo 2019 segno per segno

Il 2019 sarà un anno di grande forza per i tre segni di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, ma ci sono delle novità interessanti anche per gli altri nove segni dello zodiaco. Ecco un breve estratto delle previsioni astrali di Branko contenute nel suo nuovo libro sull’oroscopo del 2019.

Ariete. Marte e Giove favorevoli promettono un periodo primaverile ed stivo (da aprile ad agosto) ricco dal punto di vista delle entrate economiche (con promesse di guadagni ulteriori in futuro);

Toro. Saturno in Capricorno e il trigono formato da Urano Plutone e Giove, nel mese di marzo, consentiranno al Toro di avere un anno importante sia per l’amore sia per gli affari e la carriera lavorativa;

Gemelli. Una vita brillante anche per i Gemelli, nel segno di un Mercurio che regalerà capacità di pensiero e di azione. Anche l’amore tornerà a regalare emozioni. Non senza dei cambiamenti che saranno necessari, come ad esempio la chiusura di alcune collaborazioni: a sottolinearlo un Nettuno in aspetto negativo;

Cancro. Da marzo grande fortuna in amore per un Cancro che raccoglierà dei buoni frutti nel lavoro e nel campo della salute, grazie ad un Giove positivo. Qualche problema per chi vive dei legami sentimentali/familiari stretti;

Leone. È l’anno del Leone. Questo segno di fuoco potrà avere la possibilità di avere una grande svolta, nel lavoro ed in amore. Ottime possibilità anche per chi cerca un lavoro ex novo;

Vergine. La Vergine vivrà un 2019 nel segno di Mercurio. I momenti di difficoltà ci saranno ma i nati del segno potranno stemperare le intemperie utilizzando il loro umorismo;

Bilancia. Un anno altalenante, quello che sta arrivando, per la Bilancia. Ci sarà da prestare molta attenzione alle problematiche che vi si presenteranno nell’inverno prossimo. In amore, forse non tutto è come sembra: avrete delle occasioni per aprire gli occhi;

Scorpione. Un Capodanno all’insegna della Luna e di Venere vi consente di aprire il 2019 in maniera positiva. Garantito dalle stelle un anno migliore rispetto a quello che avete appena vissuto;

Sagittario. Siete un segno pieno di carattere e nel 2019 emergerete, sorretti da un Giove che favorisce l’intraprendenza. Per voi amore e felicità a portata di mano. E perché no, forse anche viaggi e spostamenti sono nel vostro futuro;

Capricorno. Il 2019 sarà l’anno della memoria per il Capricorno: molti ricordi potranno riemergere dal passato. A crearvi qualche problema i periodi in cui Marte sarà dissonante. Ma Saturno è nel vostro segno e si farà sentire;

Acquario. Ci saranno, nel 2019, momenti cruciali per la vostra vita e tutti saranno sorretti dall’influsso positivo di Marte. Promessa d’amore per le donne: in arrivo l’uomo che sognavate da tempo;

Pesci. Giove in transito in Sagittario rende il vostro prossimo anno uno dei più fortunati dello zodiaco. Avrete spazio per realizzare dei sogni nella realtà. L’importante è far venire fuori il vostro carattere.

Maria Mento