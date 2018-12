Cavalca i vagoni del treno, poi la tragedia: ragazzo decapitato da un ponte

Cavalca i vagoni del treno e finisce in tragedia: 24enne decapitato da un ponte

Il giovane Varcy Locklear, 24enne del Nord Carolina, è morto lo scorso 30 ottobre sul tetto di un treno regionale che passava per Lumberton. La testa del ragazzo è stata trovata lo scorso 11 novembre ed identificata dopo vari tentativi dalla polizia locale. Solo in un secondo momento è stata ricollegata al ritrovamento di un corpo senza testa sopra i vagoni di un treno.

Secondo quanto emerso dai rapporti della polizia il giovane è stato vittima di un incidente dovuto ad un hobby molto particolare e decisamente pericoloso che praticava da qualche tempo. Varcy saliva sul tetto di un vagone per poi gettarsi dal treno in corsa prima che un ostacolo lo colpisse. Il 30 ottobre, però, quando il treno è giunto al punto di scambio, il 24enne non ha fatto in tempo a saltare e la sua testa è stata staccata di netto.

Calvalca i vagoni del treno: il pericoloso hobby costa caro al 24enne

Stando a quanto riferito dalla polizia locale, Varcy aveva ricevuto diverse segnalazioni per essere salito sui treni senza biglietto inoltre era stato redarguito diverse volte per aver oltrepassato la zona di sicurezza della ferrovia. Uno degli agenti che ha lavorato sul caso ha dichiarato: “Prima dell’accaduto ha postato su Facebook un video in cui saltava via dal binario prima che il treno arrivasse. Si tratta di un caso bizzarro e siamo scioccati come chiunque altro di fronte a qualcosa di questa portata”. Il caso è stato chiuso dalla polizia come incidente ferroviario.