Chi è Ghemon, big della prossima edizione del “Festival di Sanremo” che presenterà “Rose viola”

Anche Ghemon sarà tra i “Big” della prossima edizione del “Festival di Sanremo”, con il brano “Rose viola”. Se il suo nome non vi è familiare, arriviamo in vostro soccorso, a fornirvi alcune note biografiche.

Ecco, dunque, chi è Ghemon.

Ghemon, il cui vero nome è Giovanni Luca Picariello, è nato ad Avellino il 1 aprile 1982. Laureato in Giurisprudenza alla LUISS di Roma, nel 1996 è protagonista di alcune collaborazioni artistiche in diversi gruppi e formazioni. Nel 2006 viene pubblicato in download gratuito da Soulville (progetto musicale e discografico) il suo EP d’esordio “Ufficio immigrazione”, ma bisogna aspettare il 2007 per l’uscita del primo album ufficiale “La rivincita dei buoni”.

Negli anni, ha collaborato con diversi artisti, tra i quali: Syria con “Come non detto” (2012), Neffa con “Dove sei” (2013) e più recentemente con Elodie con il brano “Rambla” (2018). Ha fatto anche tv, affiancando Manuel Agnelli negli Home Visit di “X Factor”. Ghemon ha pubblicato 5 dischi di inediti, l’ultimo dei quali, “Mezzanotte”, è uscito nel 2017 e contiene successi come “Un temporale”, “Bellissimo” e la title track “Mezzanotte”.

Attraverso la sua scrittura, Ghemon cerca di realizzare testi profondi e dalle rime curate sotto l’aspetto lessicale, sposando il concetto di “rivoluzione personale”. L’artista ha cosi’ commentato la sua prossima partecipazione al “Festival di Sanremo” con “Rose viola”:

““Calibrando ogni passo per potermi mostrare come sono. Imparando dagli insuccessi che posso fare meglio e dagli obbiettivi realizzati a renderli stabili, finchè non potrò ritenerli punti di passaggio. È una corsa molto lunga la mia. Continuo a fare, lavorando, sodo, sempre. Ci sono”.

Maria Rita Gagliardi