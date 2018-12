Chi sono gli Ex Otago, big della prossima edizione del “Festival di Sanremo” che presenteranno “Solo una canzone”

A partecipare al prossimo “Festival si Sanremo”, nella sezione “Big”, saranno, tra gli altri, gli “Ex Otago”, gruppo ancora sconosciuto al grande pubblico sanremese che, speriamo, riuscirà ad imporsi a livello musicale nello scenario italiano.

Ma chi sono? Ecco, per voi, alcuni cenni biografici.

Gli Ex Otago sono un gruppo formato da: Maurizio Carucci (voce, tastiera, cori) e Simone Bertuccini (chitarra acustica, classica e elettrica, basso) e poi da Olmo Martellacci (tastiera, sintetizzatore, wurlitzer, basso, sassofono, flauto traverso), Francesco Bacci (chitarra elettrica, charango, basso, armonium, cori) e Rachid Bouchabla (batteria e percussioni). Il gruppo è nato nel 2002 come trio acustico: negli anni hanno avuto diversi cambi di formazione, forse per questo hanno pubblicato pochissimi dischi, cinque in totale. Hanno iniziato a pubblicare i loro album con una certa cadenza con la formazione recente, quella che risale al 2011. Il loro genere è un indie pop che si rifà alle realtà delle piccole e grandi periferie.

Il gruppo, in passato, ha avuto modo di collaborare con grandi nomi della musica italiana, quali Caparezza, Levante, Jake La Furia e Max Pezzali. Con alle spalle tour di oltre 50 date, il prossimo 8 marzo uscirà ufficialmente il loro ultimo album, “Corochinato”. Come da loro spiegato, il titolo dell’album prende il nome dal Corochinato, un liquore tipico genovese poco conosciuto. Una miscela azzardata tra vino e spezie più precisamente tra il vino bianco di Coronata e la china, viene servito a poco prezzo nei baretti del centro storico e in qualche enoteca resistente della periferia.

Subito dopo la loro partecipazione al “Festival di Sanremo”, torneranno a calcare i palchi d’Italia a partire da Torino, il prossimo 30 marzo. Riusciranno ad avere il successo che meritano sul palco dell’Ariston? Glielo auguriamo!

Maria Rita Gagliardi