Come sarà il Natale in Italia? Ecco le previsioni meteo per le prossime festività

Le previsioni meteo tra Natale e Capodanno: arrivano nebbia e gelo?

Mancano solo tre giorni alla giornata di Natale. Tra pranzi, raduni di famiglia, celebrazioni varie c’è anche chi ha deciso di regalarsi delle feste natalizie “diverse”, magari all’insegna di un bel viaggio (in Italia o all’estero).

Non solo viaggiatori per scelta, però. Ci saranno anche pendolari per necessità. Per coloro che si sposteranno all’interno del territorio nazionale potrebbe essere molto utile sapere cos’ha in serbo per noi il clima: di seguito forniamo un quadro preciso delle previsioni meteo tra Natale e Capodanno.

Le previsioni meteo tra Natale e Capodanno: alta pressione e gelo siberiano

Le festività natalizie, in Italia, si svolgeranno all’insegna dell’alta pressione che avvolgerà la nostra Penisola e anche altri Paesi europei. Stabilità delle condizioni meteo, dunque, con qualche momento dominato da un peggioramento climatico.

Soprattutto disagiato il Centro-Nord, in questo ultimo weekend prima di Natale: la nebbia colpirà in queste ore la Pianura Padana e le vallate alpine, prealpine e preappenniniche. Sole su tutto il resto dell’Italia e precipitazioni in Calabria e Campania.

Situazione diversa a partire da lunedì 24, la giornata della Vigilia. Venti freddi provenienti da nord-est scateneranno precipitazioni (verso sera) sul versante adriatico. Il maltempo si estenderà verso sud e porterà ondate di vento molto forte. Ancora piogge al Sud nella giornata di Natale, ma poi ci sarà un miglioramento che porterà le temperature ad essere miti e di 10 gradi più alte rispetto alla media stagionale.

Gli ultimi quattro giorni del 2018 che precedono San Silvestro, dal 26 al 30 dicembre, vedranno dominare il bel tempo e temperature miti su tutta la Penisola. Cambio di rotta repentino tra il 31 dicembre e la notte di Capodanno: il rischio è quello di piombare nel gelo siberiano. Tuttavia, quest’ultima opzione climatica sarà vagliata con più certezza nei prossimi giorni.

Maria Mento