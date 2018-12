Donna tradisce il marito, l’adulterio viene scoperto grazie a Google Maps

Donna tradisce il marito con un altro uomo, l’adulterio viene scoperto per caso grazie a Google Maps

A chi non è venuta l’idea di piazzarsi in un particolare punto della propria città nel vedere che le macchine di Google incaricate di fotografare le strade per offrire la street view delle varie città. Con il giusto tempismo, infatti, è possibile rimanere immortalati e figurare sulla mappa del motore di ricerca a tutte le latitudini del pianeta.

Chiaramente si tratta di un pensiero momentaneo che quasi mai corrisponde all’esecuzione della goliardata. Può capitare però – e questo è sicuramente un pensiero che difficilmente vi viene in mente- che a vostra insaputa la suddetta auto vi immortali mentre fate una qualsiasi cosa per le strade della città. In linea di massima non è nulla di grave, ad eccezione del caso in cui la vostra azione è in qualche modo scorretta (moralmente o legalmente). Ne sa qualcosa una donna peruviana che a causa di Google Maps ha dovuto affrontare un divorzio.

Immortalata su Google Maps mentre tradisce il marito

Era il 2013 quando l’auto di Google immortalava ‘El puente de los suspiros de Barranco‘ a Lima (Perù), luogo che il nome stesso suggerisce come punto di ritrovo delle coppie innamorate. Nella foto scattata, in effetti, c’è una coppia di amanti: l’uomo è disteso su una panchina e poggia la testa sulle gambe della compagna (la foto è tuttora disponibile sul web).

Quale rappresentazione migliore per un luogo che solitamente ospita coppie di innamorati che nutrono il proprio amore. La verità, però, è leggermente diversa: quella che sembra una immagine iconica dell’amore è in realtà la prova dell’adulterio della donna. Nello stesso anno il marito della donna ha trovato la foto e l’ha postata su Facebook come prova del tradimento della donna che è stata vittima di critiche ed insulti da parte di molti utenti. La signora è stata costretta ad ammettere il tradimento ed il marito ha chiesto il divorzio.

