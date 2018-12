Il Trota, figlio di Umberto Bossi, avvistato con Giulia De Lellis

Innamoratissima del suo Irama che, come annunciato ieri sera a “Sanremo Giovani” parteciperà al prossimo “Festival di Sanremo” con il brano “La ragazza con il cuore di latta”, Giulia De Lellis è stata avvistata in compagnia di un personaggio popolare che. in passato, ha fatto molto discutere di sè.

Si tratta del “Trota”, figlio di Umberto Bossi che non si faceva vedere in giro pubblicamente da diverso tempo. I due sono stati visti insieme al party natalizio organizzato da Francesco Facchinetti per i membri della sua agenzia. In una atmosfera distesa e divertente, il Trota e Giulia hanno scattato dei selfie insieme, durante il concerto di Irama, fidanzato di Giulia.

Ma che fine ha fatto il Trota che, almeno ultimamente, sembrava essere sparito? Il figlio di Bossi, abbandonata definitivamente la carriera politica, vive ad Agrate, ma pare abbia un appartamento a City Life, il quartiere più esclusivo di Milano. Gestisce l’azienda agricola di famiglia e, per esigenze lavorative, si reca spesso all’estero. Trascorre molto tempo in Russia, ma è stato visto spesso anche in Bulgaria. Sui social si fa chiamare “The Importance Of Being Bossi”, ovvero “L’importanza di essere Bossi”, è solito utilizzare spesso l’hastag #iltrota ed è diventato, nell’ultimo periodo, molto amico di Francesco Facchinetti. I due sono stati visti spesso insieme.

Che Il Trota miri a diventare un nuovo personaggio tv?

Maria Rita Gagliardi