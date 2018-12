“Latte e Stelle”, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi 22 dicembre 2018 in onda su LatteMiele

Anche oggi 22 Dicembre andiamo alla scoperta delle previsioni astrali con “Latte e Stelle”, la rubrica giornaliera dell’oroscopo di Paolo Fox in onda su LatteMiele.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Sabato e domenica sono delle giornate particolari, in cui qualche Ariete potrebbe sentirsi nervoso, stanco. La vibrazione di questo cielo, però, è sempre più positiva anche perché stiamo andando incontro ad uno splendido 2019; poi il 1° Gennaio vi aspetto su LatteMiele per parlare anche del nuovo anno in maniera più dettagliata. Io dico in particolare a chi ha già notato, negli ultimi 2-3 mesi, un affievolimento in certe relazioni che bisogna andare avanti e decidere. Per fortuna l’Ariete, da questo punto di vista, è abbastanza forte nelle sue scelte, spartano: o si va avanti o stop, e qualcuno lo stop lo ha già dato in una relazione. Bisogna cercare di risolvere un piccolo problema personale o familiare.

Toro. È difficile, per un Toro, affrontare i cambiamenti dall’oggi al domani. Ma in questo periodo è necessario capire quali sono le nuove esigenze, visto che abbiamo avuto una situazione particolare. C’è stata anche una tensione, l’opposizione di Giove ha creato delle difficoltà. Compravendite, acquisti, cambio dello stile di vita: tutta una serie di situazioni pratiche ed emotive coinvolgono il Toro e lo spingono ad un rinnovamento. Ad esempio, qualcuno potrebbe avere intenzione di cambiar casa, ufficio, o l’ha già fatto. Insomma, molti mutamenti sono in corso, ma come al solito- lo dicevo prima- il Toro prende tempo prima di arrivare al dunque, vuole garanzie, e il problema è che se non si è assistiti a livello sentimentale da una persona giusta, ecco, in questi giorni un po’ di malinconia arriva. Per fortuna arriverà anche Gennaio che è un mese che libera dall’opposizione di Giove e rende tutto un po’ più facile.

Gemelli. Il fine settimana aiuta i nati Gemelli a fare chiarezza in amore perché un problema nato di recente può creare difficoltà. Sappiamo che tutti sono in crisi ma molti sono rimasti un po’ sospettosi, gelosi, arretrati rispetto all’amore. Magari in coppia si sta insieme da tempo però dopo qualche mese si comincia anche a fare una vita diversa, non ci si incontra più anche se si convive. Non ci si incontra più con i pensieri, con i dialoghi, e allora questa situazione andrebbe un po’ saldata o rinsaldata prima che uno dei due possa guardarsi attorno. Non bisogna esagerare.

Cancro. Ci sono parecchi problemi, per il segno del Cancro, da risolvere che riguardano le persone che hanno un lavoro, le persone che hanno qualche piccolo problema legato anche al passato perché questo Saturno in opposizione non è una novità. Ne sto parlando da tempo. Ha coinvolto dagli ultimi giorni del 2017 quindi, in qualche modo, ci sono tante persone del Cancro che devono risolvere un contenzioso con una ditta. Un problema che non è targato 2019 ma 2018. Allora è vero, ancora non c’è soluzione da questo punto di vista. Tu forse puoi fare altro, e allora questo comporterà un grande processo di variazione che riguarda la tua esistenza ma che è già nella tua mente da sei mesi almeno. Intanto lasciamo le preoccupazioni pratiche e pensiamo al Natale. La Luna domani è nel segno rende tutti più buoni.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. La cosa più importante da ricordare è che il Leone non vive più quella situazione che c’è stata nel passato, un conflitto che spesso ha riguardato anche l’amore. Ora sembra tutto lontano o comunque c’è una grande volontà di superare piccole, medie, alte difficoltà. Tra l’altro adesso è come se le stelle ti dessero una possibilità in più. Puoi saltare un ostacolo, sei più forte ma soprattutto più deciso a cambiare. Da Gennaio se ne riparlerà. Grandi incontri, grandi amori, per chi lo desidera grandi impegni.

Vergine. Sabato è una giornata un po’ sotto pressione per la Vergine, mentre domenica sarà ricca di emozioni nuove. È probabile che qualcuno già negli ultimi tre giorni non sia stato perfettamente in forma. Va detto che i nati della Vergine tendono a somatizzare i problemi che non riescono ad esporre, quindi in qualche modo prudenza con stomaco e intestino. Domenica sarà una giornata migliore. In amore cerca di chiarire oggi quello che magari a Gennaio sarà un po’ più complesso gestire. Amori possono nascere con un Cancro, Toro. Attenzione soprattutto se ci sono delle diversità, per ceto sociale, se ancora ci sono questo tipo di problemi, oppure anche per questioni di età.

Bilancia. I Bilancia che naturalmente negli ultimi tempi hanno detto stop ad un amore ora sentono di volere qualcosa di più, ma sappiamo che il rapporto migliore per una persona della Bilancia è quello che si gestisce con una persona anche a livello mentale, quindi non basta solo l’amore, il rapporto fisico. Bisogna anche fare dei progetti. Nella gestione dei figli, dei rapporti familiari, c’è qualcosa da riorganizzare, altrimenti si rischia di discutere. Giornata comunque intensa.

Scorpione. Giornata in crescendo. Io dico che questo 2018 è stato un anno importante, poi qualcuno mi dirà “Ma come è stato importante? Io ho dovuto chiudere un rapporto/ Io ho dovuto cambiare una situazione nel lavoro”. Sì, ma evidentemente hai fatto quello che stavi pensando da tempo. In qualche modo questo problema è esploso e adesso non c’è più, lo stai affrontando. Prima ha fatto solo male, ora semplicemente bisogna curare una ferita. Lo Scorpione è molto selettivo e spesso nella sua vita può contare solo su pochissime persone di riferimento: semmai questo è il problema. Fin quando hai una difficoltà, tu che sei sempre di aiuto agli altri, non riesci poi ad esprimerti con sicurezza.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. È un sabato che nasce con piccole asperità per il Sagittario che comunque è uno dei segni più spinti ed forti del 2019. Ed è normale che ci sia qualche conflitto, ne parlerò meglio nei primi mesi dell’anno, ed è normale che qualcuno si debba reinventare persino nell’ambito del lavoro. Giornata ancora un po’ sottotono perchè bisogna cercare di risolvere anche problemi finanziari, soprattutto per i progetti importanti che hai in mente.

Capricorno. Le coppie che hanno buone fondamenta, che hanno discusso, possono non solo riappacificarsi ma anche tentare un armistizio entro la fine di questo anno. Tu hai un grande cuore nascosto da un muro. Allora, se qualcuno sa guardare oltre il muro vede anche questa tua grande capacità di essere passionale, altrimenti pensa che tu sia una persona incrollabile, che non ha mai un attimo di indecisione. Forse anche tu dovresti mostrare il lato più passionale di te.

Acquario. Sabato e domenica l’Acquario dovrebbe gettare alle ortiche le complicazioni, ma non è così facile perché sappiamo che il 2018 ha portato qualche piccolo dubbio finanziario e spesso anche fisico. Le relazioni hanno bisogno di un po’ di serenità e qualche convivenza è stata messa a dura prova. Voglia di cambiare qualcosa, persino stile o modo di lavorare.

Pesci. Cerca di non rovinare, se sei del segno dei Pesci, le giornate festive in arrivo con un piccolo momento di disagio. Da oggi potresti vivere in prima persona irritabilità, intolleranza, insomma anche le coppie migliori possono discutere, e poi lasciati andare perché domenica, lunedì e martedì saranno giornate molto importanti proprio da dedicare alle persone che ami di più. Riscattare i sentimenti: questo è un obbligo. Tra l’altro, in questi giorni, per vari motivi- perché qualcuno si muove, altri viaggiano, altri ancora hanno pensato o stanno effettuando un vero e proprio trasferimento- avrai modo di contattare, rivedere, persone che non sentivi da tempo e questo per una persona dei Pesci è molto intrigante, anche se a volte un po’ doloroso.

