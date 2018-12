Laura Boldrini attacca Matteo Salvini: “dimentica i valori di Costituzione e Vangelo”

Attacco contro il ministro Salvini dopo la decisione di chiudere i porti italiani alla nave Open Arms, con 300 migranti a bordo. A sferrarlo è Laura Boldrini che senza mezzi termini ha sottolineato come Matteo Salvini si stia comportando, “in modo sprezzante nei giorni che precedono il Natale e dimentica non solo i valori della Costituzione ma anche quelli del Vangelo, che si permette di strumentalizzare all’occorrenza”. Il vicepremier non sembra intenzionato a cambiare idea in merito al caso della ong battente bandiera spagnola che ha chiesto all’Italia la possibilità di far sbarcare i migranti in un porto: per questo l’ex presidentedella Camera è intervenuta ribadendo che “Salvini può dimostrare davanti al Paese di fare qualcosa ma in verità dimostra solo la sua impotenza, visto che non è riuscito a ottenere alcun risultato. E lo fa ai danni dei più deboli, che in quel momento sono in una posizione di maggiore fragilità. Questa operazione è il miglior regalo di Natale possibile per Salvini perché può dimostrare di esistere”.

Boldrini, “a Salvini fa comodo il caos”

Una mancata gestione del fenomeno migratorio che, secondo la Boldrini, serve a Salvini per una sola ragione: “dimostrare che esiste. 600mila irregolari c’erano e ci sono ancora. In più, con la decisione di togliere la protezione umanitaria ce ne saranno altri 140mila. Questo è voluto – ha concluso a riguardo – a Salvini fa comodo il caos. Perché lui lavora con la paura, sfruttando un sentimento di allarme”. In mattinata del resto il ministro ha specificato: “”La nave Open Arms, di ong spagnola con bandiera spagnola, ha raccolto 300 immigrati e ha chiesto un porto italiano per farli sbarcare, dopo che Malta (dopo aver fatto giustamente sbarcare una donna e un bambino) ha detto di no. La mia risposta è chiara: i porti italiani sono chiusi! Per i trafficanti di esseri umani e per chi li aiuta, la pacchia è finita”.