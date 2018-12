Pranzo di Natale 2018: come prepararlo in meno di un’ora

Il pranzo di Natale è alle porte e molte donne cercano idee per realizzare un menù facile e veloce, pronto in meno di un’ora. Di seguito ti consigliamo un menù completo e molto interessante da poter realizzare. Trovi tantissime altre idee e le video-ricette alla portata di tutti, sul sito CheDonna. Seguile passo, passo per preparare un ottimo pranzo di Natale.

Ci siamo: il tanto atteso ed agognato Natale è ormai alle porte. Solo qualche settimana fa sembrava una vera e propria chimera, ‘Ancora c’è tempo’, commentavate tronfi con i vostri parenti, certi che almeno questa volta le feste non vi avrebbero colto impreparati come negli anni precedenti. Invece eccovi qui, oggi fate parte anche voi di quella parte di italiani che è in preda al panico perché non sa: cosa preparare alla nostra famiglia che ci invaderà casa il giorno di Natale?

Se questo tema pensate possa mettervi in crisi vista l’eccessiva vicinanza del ‘pranzo’ per eccellenza, ecco allora delle ricette molto gustose per preparare un pranzo di Natale in meno di un’ora di tempo spendendo davvero poco. Dal cocktail di benvenuto al dolce, ecco delle ricette che conquisteranno i vostri ospiti al primo assaggio. A volte la semplicità degli ingredienti e i procedimenti veloci esaltano maggiormente il gusto dei cibi.

Pranzo di Natale: il cocktail di benvenuto

Iniziamo con un fantastico cocktail di Benvenuto. La portata su cui puntare per questo Natale 2018 si chiama Snowball, palla di neve, e accoglierà i vostri ospiti in modo davvero piacevole. Un misto di dolce e frizzante che conquisterà il palato. Servito in coppe da Martini, che si possono trovare anche in versione usa e getta, sarà davvero un modo raffinato di accogliere.

Gli stuzzichini che anticipano il pranzo

La pasta sfoglia viene incontro a parecchie esigenze gastronomiche. Ecco che in pochi minuti e con una passata in forno, potrete preparare dei golosi stuzzichini da servire assieme al cocktail di benvenuto. Dei golosissimi torciglioni farciti pronti con pochi e semplici passaggio ma di grande effetto.

Il primo piatto

Come primo piatto vi proponiamo dei tagliolini al limone. Un piatto semplice ma dal gusto raffinato che si prepara davvero in pochi minuti e che piacerà a tutti, bambini compresi. Se acquisterete della pasta fresca, la riuscita del piatto sarà garantita.

Il secondo piatto

Un secondo piatto troppe volte sottovalutato è il coscio di tacchino al forno. Una carne considerata ‘povera’ ma che invece in cucina regala grandi soddisfazioni sopratutto se condito bene e cotto nella maniera più idonea al tipo di carne. Il secondo piatto sarà gustoso ed economico.

Pranzo di Natale: il contorno

Insieme al coscio di tacchino in forno, non si possono non servire delle croccanti patate. Il contorno che mette d’accordo tutti, grandi e piccini. Economico e semplice da preparare, il piatto di patate deve però essere croccante e per questo, vi proponiamo la ricetta giusta!

Per finire: il dolce

Un fiore goloso con pasta sfoglia e crema al cioccolato che si prepara in soli 5 minuti. Bello da servire in tavola, sarà gradito da tutti i commensali. Potrete decorarlo con qualche rametto di bacche rosse e cospargerlo di zucchero a velo, l’effetto sarà meraviglioso.