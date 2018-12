Sanremo Giovani 2018: Mahmood vincitore della seconda puntata

Ieri sera, su Raiuno, è andata in onda la seconda ed ultima puntata di “Sanremo Giovani” che ha visto il trionfo di Mahmood, con il brano “Gioventù bruciata”. Il giovane artista, che vinto anche il “Premio della critica”, insieme ad Einar, va di diritto nella categoria “Big” del prossimo “Festival di Sanremo”.

Ma chi è Mahmood? Conosciamolo meglio…

Alessandro Mahmoud, è nato a Milano il 12 settembre 1992 da mamma sarda e papà egiziano. La sua passione per la musica è nata quando era ancora molto piccolo. All’età di 12 anni ha intrapreso le prime lezioni di canto lirico e chitarra, per approfondire poi lo studio del pianoforte. Oltre a questa grande passione, il ragazzo ha proseguito gli studi diplomandosi al liceo linguistico. Come tutti i giovani, si è dato da fare, svolgendo più professioni, tra cui quella di cameriere in un bar. Successivamente, però, ha deciso di dedicarsi completamente alla musica e cosi’, nel 2012, ha partecipato ad “X Factor”.

Nel 2016 ha partecipato al “Festival di Sanremo”, nella sezione “Nuove proposte”, con il brano “Dimentica”. La sua esperienza nella kermesse musicale si è conclusa con un quarto posto. Quell’edizione del Festival, sezione “Nuove Proposte”, fu vinta da Francesco Gabbani con la canzone “Amen”.

Negli ultimi mesi, Mahmood ha avuto modo di collaborare due volte con Fabri Fibra per le canzoni “Anni ’90”, contenuta nell’EP di Mahmood dal titolo “Gioventù bruciata”, e “Luna”, contenuta nell’ultimo album del rapper marchigiano, “Fenomeno”. Inoltre è tra gli autori di “Nero bali”, hit che la scorsa estate ha ottenuto un grandissimo successo, cantata da Elodie e Michele Bravi. Ha scritto, inoltre alcuni brani del nuovo album di Marco Mengoni, “Atlantico” ed ha fatto featuring con Guè Pequeno.

Maria Rita Gagliardi