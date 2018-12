Non accetta la separazione e accoltella la ex

Un fidanzato geloso ha quasi ucciso la sua (ex) compagna perchè non accettava che uscisse con altre persone dopo la loro separazione. Ashley Vaughan, 33 anni, e Kayleigh Evans, 29 anni, si erano separati un anno prima dell’aggressione. L’uomo aveva anche ricevuto un ordine restrittivo.

Nel tempo in cui erano separati, lei era andata al pub con uno dei suoi amici: una situazione che Vaughan non è riuscito ad accettare. L’uomo ha fatto irruzione nel suo salotto e l’ha pugnalata appena sotto la gabbia toracica.

Prima del delitto, i due avevano parlato del fatto che Kayleigh stesse uscendo con questa persona: la giovane aveva suggerito al suo ex compagno di parlarne il giorno dopo da “sobri”. Un’ora dopo, l’uomo ha chiesto di prendere in prestito un caricatore del telefono e si è recato a casa sua, dove è poi avvenuta la brutale aggressione.

L’uomo condannato a 13 anni di carcere

Kayleigh si è svegliata all’ospedale universitario del Galles, a Cardiff, tre giorni dopo, dove era stata trasportata in elicottero. “La mia vita è cambiata per sempre quando mi sono svegliata in ospedale con fili e macchinari attaccati al mio corpo”, ha detto la donna. In totale, è stata pugnalata sette volte, quattro volte al petto e al cuore, due all’addome e una all’avambraccio sinistro.

Il Tribunale ha condannato Vaughan a 13 anni di carcere.