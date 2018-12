Stasera in tv: il palinsesto della prima serata di tutti i canali – 22 dicembre 2018

Anche oggi, sabato 22 dicembre 2018, Newnotizie.it vi fa scoprire cosa ci sarà stasera in tv sulle principali reti nazionali in chiaro: come sempre, vi ricordiamo che non siamo responsabili di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Un sabato sera ricco di film, e serie televisive. Di seguito trovate trame e trailer dei film in onda stasera sabato 22 dicembre 2018. Soliti Ignoti Speciale Telethon va in onda su Rai 1, Antonella Clerici condurrà “Festa di Natale”, la serata interamente dedicata a Fondazione Telethon: un grande appuntamento in apertura della maratona giunta alla 29esima edizione che, fino al 22 dicembre, vedrà il servizio pubblico in prima linea nella lotta contro le malattie rare. Su Rai 2 va in onda Rapunzel – L’intreccio della torre, Dopo essere stata rinchiusa in una torre, Rapunzel si allea con il furfante Flynn, al quale darà un prezioso diadema se lui la porterà a vedere la “Notte delle Lanterne”. Una volta uscita Rapunzel scoprirà il segreto della sua prigionia.

Va in onda su Rai 3 Città segrete, Corrado Augias ci guida alla scoperta di Roma, Londra e Parigi. Una serie di grandi “biografie” delle capitali più simboliche e visitate d’Europa. Su Rete 4 va in onda Speed, Un pazzo criminale mette una bomba su un autobus e la configura in modo che esploda appena scenda sotto le 50 miglia orarie.

Su Canale 5 va in onda La banda dei Babbi Natale, La notte della vigilia di Natale, Aldo, Giovanni e Giacomo vengono accusati di essere tre ladri e finiscono in caserma. Attraverso l’interrogatorio i tre mostreranno la loro complicata vita e come vorrebbero che cambiasse. Aldo, scommettitore incallito, e’ temporaneamente disoccupato; Giovanni, veterinario poco affidabile, ha una vita sentimentale multipla; Giacomo invece è un medico, vive da troppo tempo nel ricordo di una moglie scomparsa. Riusciranno a dimostarre di essere innocenti? Sarabanda va in onda su Italia 1, Quiz musicale in cui si sfidano in ogni puntata 8 concorrenti: 4 campioni storici e 4 nuovi aspiranti campioni. Velocita’, memoria e un pizzico di strategia serviranno per superare i giochi, alcuni completamente nuovi, altri collaudati. Su La 7 va in onda Assassinio sul treno, L’anziana Miss Marple attraverso il finestrino di un treno vede un uomo mentre strangolare una ragazza. La polizia non le crede, ma un bibliotecario si’. I due iniziano ad indagare…

Miss Christmas va in onda su Tv 8, Holly deve decorare la piazza piu’ importante di Chicago. La ragazza riceve una lettera che la conduce in una cittadina alla ricerca dell’albero di natale perfetto. Su Iris va in onda Bad Words, Guy Trilby a 40 anni decide di partecipare ad una competizione nazionale di spelling per bambini, dove si affezionerà ad uno dei concorrenti: un ragazzino indiano goffo e senza amici. Il vero obiettivo di Guy è quello… Su Cielo va in onda La seduzione, Il giornalista Giuseppe Lagana’ torna a Catania, dove rivede una sua vecchia fiamma. Si tratta di Caterina, la donna è vedova e ha una figlia, Giuseppe non riesce a resistere alla sua bellezza.

Stasera in TV, sabato 22 dicembre 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

20:35 – Soliti Ignoti Speciale Telethon

23:40 – Petrolio

Rai 2

21:00 – Rapunzel – L’intreccio della torre

22:40 – La Domenica Sportiva

Rai 3

21:40 – Città segrete

23:45 – TG3 Mondo

Rete 4

21:27 – Speed

23:42 – The game – Nessuna regola

Canale 5

21:21 – La banda dei Babbi Natale

23:20 – Pressing

Italia 1

21:30 – Sarabanda

00:35 – Lupin – Amici o nemici?

La 7

21:15 – Assassinio sul treno

22:55 – Assassinio a bordo

Tv 8

21:30 – Miss Christmas

23:15 – Lo spirito del natale

Iris

21:00 – Bad Words

23:01 – Fratello dove sei?

Cielo

21:15 – La seduzione

23:15 – Cicciolina – L’arte dello scandalo

Stasera in TV, sabato 22 dicembre: trame, curiosità e trailer dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Rapunzel – L’intreccio della torre (Rai 2): Dopo essere stata rinchiusa in una torre, Rapunzel si allea con il furfante Flynn, al quale darà un prezioso diadema se lui la porterà a vedere la “Notte delle Lanterne”. Una volta uscita Rapunzel scoprirà il segreto della sua prigionia.

Speed (Rete 4): Un pazzo criminale mette una bomba su un autobus e la configura in modo che esploda appena scenda sotto le 50 miglia orarie.