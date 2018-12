Tracce di latte nel dolce vegano, Despar ritira un lotto di prodotti potenzialmente pericolosi

Pericolo per persone allergiche o intolleranti: la Despar ritira un dolce vegano al cioccolato preparato con latte

Ritirata dal mercato una partita di dolci vegani al cioccolato a marchio Despar. Il dolce, contenente tracce di latte, avrebbe potuto nuocere alle persone allergiche o intolleranti. Il Ministero della Salute ha diffuso la notizia del richiamo.

Diffuse anche le immagini della confezione (foto) in cui è contenuto il prodotto, in modo tale di far arrivare la notizia anche a quei clienti che abbiano acquistato il dolce prima del suo ritiro dai supermercati.

Tracce di latte nel dolce vegano al cioccolato, Despar ritira il lotto 8290

La Despar ha dovuto ritirare dal mercato un loto di dolci vegani al cioccolato. I dolci incriminati erano stati preparati con quantitativi di latte sufficienti a creare problemi alle persone intolleranti o allergiche, e così si è imposto il ritiro della merce dai vari punti vendita.

Lo ha fatto sapere il Ministero della Salute che ha diffuso un comunicato. Il dolce in questione è un dolce di Natale vegano al cioccolato, marchio Despar Veggie, prodotto per Despar dall’azienda Vegani Srl nello stabilimento sito in Via Oristano 5, a Milano.

Per essere sicuri di aver acquistato un prodotto che va ritirato bisogna controllare il numero di lotto ed altre specifiche della confezione. Il dolce è stato sistemato in, scade il prossimo, e possiede

Ovviamente, si raccomanda a chi avesse già acquistato il prodotto e riconoscesse di rientrare nella casistica descritta (quella delle persone allergiche o intolleranti alle proteine del latte) di non consumare il prodotto e di riconsegnarlo al punto vendita dove era stato acquistato.

Maria Mento