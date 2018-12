Coppietta sorpresa a tenere teneri atteggiamenti in spiaggia: Google Maps colpisce ancora

Coppietta sorpresa a tenere teneri atteggiamenti in spiaggia: le foto da Google Maps

Pensavano di potersi godere una rilassante giornata in spiaggia e di dedicarsi a tenere effusioni reciproche, lontano da occhi indiscreti ed alla presenza di pochi altri bagnanti. La sfortuna, però, ha fatto sì che una coppietta venisse sorpresa a tenere teneri atteggiamenti in spiaggia.

Come? L’angolo di spiaggia che i due avevano deciso di raggiungere è stato fotografato proprio in quel momento e le fotografie sono finite su Google Maps (e, quindi, in rete).

Coppietta sorpresa a tenere teneri atteggiamenti in spiaggia, le immagini arrivano dall’India

Da quando Google Maps è stato lanciato sul mercato, e cioè nell’anno 2005, è diventato uno strumento insostituibile per poter navigare in rete alla scoperta di luoghi ed alla ricerca di posti che si vogliono raggiungere. Grazie al caricamento di fotografie, ed all’opzione fornita dallo street view, è anche possibile prendere visione delle zone che si vuole visitare, per avere un’idea più precisa della geografia dei luoghi.

Le fotografie che nel corso del tempo sono state scattate in ogni parte del mondo per implementare la piattaforma a volte hanno catturato- del tutto involontariamente- delle situazioni insolite ed al limite del bizzarro. Risse, malfunzionamenti vari, e adesso è la volta di una coppietta sorpresa a tenere teneri atteggiamenti in spiaggia.

È successo a Goa, sulla costa dell’India occidentale. Una giovane coppia, un uomo in costume ed una donna in bikini, sono stati immortalati mentre sono intenti a godersi il sole e a scambiarsi tenere effusioni. Tra i due scatta un bacio ed anche un qualcosa di più, anche se non si arriva alle situazioni spinte immortalate in altre occasioni.

Maria Mento