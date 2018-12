Meghan contro Kate, malumori a Palazzo: le due cognate non trascorreranno il Natale insieme?

Niente Natale insieme per Kate Middleton e Meghan Markle? Ecco l’indiscrezione

Natale da “separati in casa” per le due coppie reali composte da William e Kate e Harry e Meghan. Le voci di alcuni presunti malumori che avrebbero messo l’una contro l’altra le due cognate sarebbero più che voci, dunque, e troverebbero fondatezza in quest’ulteriore tassello.

La spaccatura tra le due cognate (e soprattutto tra i due fratelli: Harry avrebbe preso le distanze da William dal momento in cui il primogenito di Carlo avrebbe tentato di separarlo da Meghan Markle) si concretizza con la notizia di un Natale vissuto a distanza: Meghan non rimarrà in compagnia di Kate Middleton tra tre giorni.

Niente Natale insieme per Kate Middleton e Meghan Markle? C’è insicurezza sulla vicenda

Meghan Markle non trascorrerà il Natale in compagnia della cognata Kate Middleton. L’indiscrezione più interessante sul Natale reale d’oltremanica è arrivato e pare che Harry e Meghan non raggiungeranno la famiglia a Sandringham, nella residenza della Regina sita nella regione del Norfolk, sebbene ci sia un po’ di confusione in merito.

Inizialmente si è pensato che Harry e Meghan potessero soggiornare a Cambridge, nella residenza di Anmer Hall che li ospitò l’anno scorso da non spostati e che si trova a pochi minuti di strada da Sandringham. Altre fonti sono concordi nell’affermare che invece le due coppie saranno “separate” a Natale.

Gli ospiti della regina Elisabetta II (si attendono circa 30 persone tra amici e familiari) arriveranno a Sandringham domani, nel giorno della Vigilia di Natale. Domani sera, come da rito, tutti scarteranno i loro regali di Natale e la giornata si concluderà con una cena.

Il giorno di Natale verrà scandito dal solito, rigido protocollo, che prevede tra le altre cose che nessuno si ritiri prima di mezzanotte, cioè quando si ritirerà la Regina: non si può abbandonare la scena prima di lei.

Martedì 25 gli invitati faranno una colazione all’inglese completa, seguita da un pranzo con portata principale di tacchino reso solenne da un discorso di Elisabetta II. Seguiranno il tè (verso le ore 16:00) ed un buffet serale (intorno alle ore 20:00).

Le fonti “reali” non specificano quale possano essere state le cause scatenanti della discordia che avrebbe diviso le due cognate, limitandosi a sottolineare che Meghan Markle e Kate Middleton sono “due persone diverse” e che semplicemente “non vanno d’accordo”.

Comunque, le stesse fonti sono concordi nel far sapere che la giornata di Natale sarà un giorno pieno di concordia e di sorrisi. Non c’è proprio bisogno di essere ostili nei confronti di qualcuno, specialmente a Natale e specialmente perché siamo di fronte ad una donna che tra pochi mesi diventerà madre.

Una gravidanza è un motivo più che valido per dimenticare (almeno temporaneamente) le discussioni ed infatti Harry e Meghan non sono mancati al tradizionale pranzo di Natale di Buckingham Palace. Presenti anche William e Kate e tutti sono stati bravissimi a non lasciar trapelare alcun imbarazzo. Tali fonti ritengono che Meghan sarà al cospetto della regina, come Kate, e che lo “sgarbo” di Natale non ci sarà.

Maria Mento