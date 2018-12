Trovata una misteriosa creatura sulla spiaggia, di cosa si tratta?

Un utente ‘Reddit‘ ha condiviso sul social forum la foto di una misteriosa creatura trovata per caso sulla spiaggia mentre passeggiava insieme alla fidanzata e la madre. Il trio è stato immediatamente colpito da quell’animale insolito, si trattava di un essere di colore bianco con numerosi tentacoli bianconeri ed una sorta di bolla in mezzo che poteva essere la testa della creatura marina. Incapace di comprendere di che specie di animale si trattasse, il giovane ha chiesto aiuto agli utenti di Reddit che in un primo momento sono rimasti spiazzati dallo scatto.

Utente Reddit risolve il quesito sulla misteriosa creatura

Il quesito posto inizialmente non ha trovato risposta, ma solo ipotesi fantasiose su quale potesse essere la provenienza della creatura marina immortalata. Dopo una serie di congetture, uno degli utenti ha spento la fantasia dei compagni di chat spiegando che quello che avevano di fronte altro non era che un esemplare di Anemone corazzata, la quale, probabilmente, era stata capovolta dal mare sulla spiaggia: “L’anemone corazzata, altrimenti conosciuta come anemone striata”.

L’anemone corazzata è un animale marino appartenente alla famiglia attinie (o actinarie) che popola le profondità marine. Si trova principalmente nelle zone tropicali, in prossimità delle barriere coralline. Queste creature possono raggiungere anche i 50 cm di diametro e solitamente sono variopinte per mimetizzarsi meglio con i colori dei fondali in prossimità dei coralli. Questo induce a pensare che quella trovata sulla spiaggia fosse stata sbiancata dalla luce solare.