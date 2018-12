Squalo bianco aggredisce turisti dentro gabbia e salta fuori dall’acqua – VIDEO

Un grosso squalo bianco ha terrorizzato dei turisti mentre facevano delle immersioni, quindi ha fatto un balzo fuori dall’acqua.

Un video recentemente postato sul web mostra il momento in cui un grosso squalo bianco cerca di addentare un’esca saltando fuori dall’acqua. La terrificante scena si è verificata a largo della costa del Sud Africa, più precisamente a Mossel Bay. In quel momento un gruppo di turisti stava per scendere in profondità all’interno di una gabbia per immersioni e il gigantesco predatore si è avvicinato loro con famelica rabbia.

Lo squalo ha cercato di attaccare i turisti, ma non ci è riuscito a casa delle sbarre che li proteggevano. A quel punto uno degli organizzatori dell’escursione sottomarina ha lanciato un esca in acqua per fare allontanare lo squalo dai malcapitati. Il predatore ha fiutato il sangue e dopo essersi immerso ha puntato dritto verso l’esca, l’uomo l’ha tirata rapidamente a bordo con la lenza ed a quel punto il predatore ha fatto uno spaventoso salto fuori dall’acqua che ha fatto urlare di paura uno dei turisti.

Il salto fuori dall’acqua dello squalo bianco è una tecnica predatoria

La scena filmata in Sud Africa ha di certo ricordato a tutti il film di Steven Spielberg ‘Lo Squalo’. Quella che potrebbe essere una movenza insolita per il predatore marino, è in realtà una tecnica predatoria che queste cacciatori utilizzano spesso, soprattutto quando vanno a caccia di foche. Gli squali bianchi sono in grado di nuotare ad oltre 40 chilometri orari e se sono a massima velocità spiccano dei salti di di quasi 8 metri fuori dall’acqua.



NewNotizie.it è anche stato selezionato dal nuovo servizio di Google News. Clicca sul seguente url per non perdere le nostre news: http://bit.ly/NewNotizieNews