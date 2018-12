Stasera in tv: il palinsesto della prima serata di tutti i canali – 23 dicembre 2018

Newnotizie.it vi fa scoprire cosa andrà in onda stasera in tv, 23 dicembre 2018 sulle principali reti nazionali in chiaro: si tratta del palinsesto serale dei principali canali del digitale terrestre, a meno di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Potrete scegliere oggi tra programmi, serie tv e molti film. Su Rai 1 torna Che tempo che fa, Fabio Fazio si ritrova faccia a faccia con grandi ospiti nazionali e internazionali e momenti di intrattenimento e spettacolo. Nel cast anche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. In onda su Rai 2 Pretty Princess, Mia pè una ragazza timida di 15 anni che vive con la madre Helen. Poco prima di compiere 16 anni scopre di essere la nipote della regina Clarissa Renaldi di Genovia, che arriva in città per conoscerla. Dopo la prematura morte del padre di Mia, erede al trono, Clarissa chiede alla nipote di accettare il titolo di principessa di Genovia. E’ necessario che nonna Clarissa aiuti Mia a migliorare i suoi modi maldestri e a valorizzare la sua acerba bellezza.

Su Rai 3 va in onda Natale all’improvviso, Charlotte Cooper desidera trascorrere un Natale perfetto con la sua famiglia. Proverà a riunire quattro generazioni di Cooper, ma ciò si rivelerà più difficile di quanto pensasse. Il marito accetta controvoglia di non dire ai figli e agli altri parenti la notizia della loro separazione dopo 40 anni di matrimonio. Su Rete 4 va in onda 7 spose per 7 fratelli, I sette fratelli Pontipee vivono in una casa solitaria tra i monti, facendo i boscaioli e gli agricoltori: essendo rimasti orfani, sentono dolorosamente la mancanza di una donna che si occupi dell’azienda domestica.

New Amsterdam torna su Canale 5 Max si occupa del complesso caso di Skillman, un paziente affetto da cancro in fase terminale. Bloom, stremata per il doppio lavoro, rischia di commettere un errore gravissimo.

Su Italia 1 va in onda In-Tolleranza Zero, One man show di Andrea Pucci. Tut Il destino di un Faraone va in onda su La7, la serie racconta la storia dell’ascesa di Tut al potere e la sua lotta per condurre l’Egitto alla gloria. La notte dei record torna in onda su Tv 8, Enrico Papi ha il compito di presentare ed interagire con i protagonisti accomunati da un unico obiettivo: dimostrare in pochi minuti, o addirittura secondi, di essere i migliori al mondo.

Su Iris va in onda L’illusionista, Eduard e Sophie si amano, ma vengono separati, lei è una duchessa mentre lui un povero ragazzo. Il giovane scompare per 15 anni, e al suo ritorno e’ diventato l’illusionista Eisenheim. Ritrova Sophie, fidanzata con il principe Leopold. I due innamorati provano a stare insieme per sempre… Su Cielo va in onda Slow West, Un ragazzo scozzese raggiunge il Colorado per inseguire la donna che ama affrontando un viaggio pieno di insidie.

Stasera in TV, domenica 23 dicembre 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

20:35 – Che tempo che fa

00:05 – Speciale Tg1

Rai 2

21:05 – Pretty Princess

23:05 – Una famiglia all’improvviso

Rai 3

21:40 – Natale all’improvviso

23:30 – Dottori in corsia Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Rete 4

21:27 – 7 spose per 7 fratelli

23:42 – Il grande Gatsby

Canale 5

21:23 – New Amsterdam – Rischi

23:20 – La Boheme di Giacomo Puccini

Italia 1

21:25- In-Tolleranza Zero

23:59 – Chi ha paura del buio

La 7

20:30 – Tut Il destino di un Faraone

00:15 – Il corsaro nero

Tv 8

21:30 – La notte dei record

23:30 – Ben Hur

Iris

21:00 – L’illusionista

23:16 – Oliver Twist

Cielo

21:15 – Slow West

23:15 – L’amante inglese

