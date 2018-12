Tensioni Russia-Ucraina, Vladimir Putin potrebbe invadere l’Ucraina e conquistarla in 72 ore

Vladimir Putin potrebbe invadere l’Ucraina? Ancora forti le tensioni in Crimea

Vladimir Putin si starebbe preparando ad invadere l’Ucraina. Le ultime mosse compiute dal Presidente russo sembrerebbero convergere in questa direzione, e le stime dei più alti generali dell’esercito (sebbene tutte da verificare) fanno paura.

Grazie alle forze, enormi, che la Russia potrebbe mettere in campo dal punto di vista militare si stima che l’esercito possa prendere l’Ucraina e “superarla” in 72 ore, per volgersi verso altri obiettivi quali Bielorussia e Polonia.

Vladimir Putin potrebbe invadere l’Ucraina? Sì, e potrebbe conquistarla in 3-5 giorni

Vladimir Putin potrebbe invadere l’Ucraina. Viste le ingenti manovre militare che hanno portato uomini e mezzi ad avvicinarsi al confine ucraino, tutto farebbe pensare che la guerra tra i due Paesi– dopo l’incidente militare e diplomatico avvenuto nel Mare di Azov- sia ad un solo passo dal concretizzarsi.

Sulla vicenda ha detto la sua il generale americano Philip Beedlove e le sue parole suonano come una profezia agghiacciante: una volta dato l’ordine di attaccare, le truppe sarebbero pronte ad iniziare le operazioni soltanto 12 ore dopo aver ricevuto il via libera da Putin. Non solo. L’Ucraina sarebbe conquistabile con solo 3 o 5 giorni di combattimenti.

L’Ucraina si trova circondata: ad oriente la Russia– che sta ammassando armamenti ed uomini in Crimea e lungo il confine- e ad occidente e a nord la Romania, l’Ungheria e la Polonia nei cui territori sono di stanza le forze della Nato.

Il Paese dell’ex Unione Sovietica, dopo aver proclamato la legge marziale, ha fatto appello con tutte le sue forze alla Nato, affichè dia il suo supporto contro la Russia in questo schieramento di forze che potrebbe far esplodere la conflittualità. Adesso il desiderio del Governo di Kiev è quello di ricevere supporti navali da stanziare nel Mar Nero.

Le paure dell’Ucraina sono chiare e sono state esternate, di recente, alla “World 2019”, la conferenza organizzata dai settimanali Ukrainskyj Tyżdeń e The Economist (qui il linkper approfondire la notizia).

In quella sede Walentyn petrow, responsabile del Servizio di Sicurezza Informatica dell’Ufficio del Consiglio nazionale ucraino per la Sicurezza e per la Difesa, ha rivelato quali sarebbero i reali piani di Putin: prendere l’Ucraina per arrivare ad invadere la Polonia. Eventualità che potrebbe portare allo scoppio di una Terza Guerra Mondiale.

Maria Mento