Violento schianto sulla superstrada: morta Margherita, mamma di due bambini

Un incidente terribile ed una vita spezzata a poche ore dalla Vigilia di Natale. E’ accaduto nel pomeriggio del 23 dicembre sulla superstrada Cassino-Sora, dove una donna di 35 anni è deceduta in seguito ad uno scontro che ha coinvolto due auto. Sulla prima, una Peugeot, viaggiavano la vittima e i due figli di otto e tre anni mentre sul secondo veicolo, una Mercedes, c’era un professionista del cassinate.

La donna dichiarata morta sul luogo dell’incidente

La donna che ha perso la vita nell’incidente è Margherita Risi, originaria di Cervaro: sul posto pochi minuti dopo il violento impatto sono giunti i sanitari ma si sono immediatamente resi conto che per la 35enne non c’era nulla alcuna possibilità e non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. I figli sono invece rimasti feriti: il più grande ha riportato una frattura a una gamba ed è stato urgentemente trasferito all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma mentre il più piccolo ha riportato solo ferite lievi; illeso invece, seppur sotto shock, il conducente della Mercedes.

Sgomento nel cassinate

La notizia del sinistro stradale e della morte di Margherita ha raggiunto in poche ore tutto il cassinate generando sgomento tra i familiari e gli amici della donna. Un brutto incidente con il Natale ormai alle porte in un tratto stradale, la Cassino-Sora, protagonista in passato di altri sinistri mortali.

