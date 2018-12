Cerca amici ed è disposto a pagarli 7 euro l’ora, il commovente annuncio di un ragazzo disabile

Cerca amici ed è disposto a pagarli 7 euro l’ora, la commovente richiesta di un giovane disabile

Cristian Viscione è il ragazzo che in queste ore della Vigilia sta commuovendo il web. Cristian ha 20 anni ed è affetto da atrofia muscolare spinale. Patologia che lo affligge causandogli una grave disabilità a livello motorio.

Tutto nasce da una richiesta insolita che il ragazzo ha avanzato crivendo direttamente su Facebook: quella di trovare dei nuovi amici.

Pur di passare del tempo in compagnia di altri ragazzi della sua età, Cristian sarebbe disposto anche a pagare. Ci sono, dunque, “in palio” 7 euro l’ora per chiunque volesse accogliere la preghiera di Cristian e tenergli un po’ di compagnia.

Cerca amici ed è disposto a pagarli 7 euro l’ora, la storia di Cristian Viscione

“Cerco ragazzi della mia età che mi facciano compagnia. Sono disposto a pagare 7 euro all’ora“. La commovente richiesta di Cristian Viscione, 20 anni, ha fatto così la sua comparsa su Facebook.

Cristian è un ragazzo di Reggio Emilia costretto a vivere bloccato a letto perché affetto da Sma, atrofia muscolare spinale. La malattia , che lo ha colpito all’età di 8 anni, lo mortifica nel corpo ma non inficia minimamente né le sue capacità intellettive né quelle emotive. Grazie ad un joystick e ad una tastiera virtuale ha potuto comporre il suo personale annuncio.

Come tutti i ragazzi della sua età, Christian vorrebbe vivere una quotidianità il più possibile “normale” e come tutti vorrebbe avere degli amici. Anzi, il suo desiderio in tal senso è talmente forte da essere disposto a pagare i giovani che si diranno disposti a passare del tempo in sua compagnia.

Cristian, appassionato di calcio e di Juventus, ha già un’amica. Si tratta di Irene, la sua ex infermiera. La donna non lo accudisce più (ha trovato lavoro in una casa di riposo) ma nonostante ciò gli è rimasta legata: gli dedica regolarmente del tempo ed il suo giorno libero.

La storia di Cristian è stata raccontata da Il Resto del Carlino ed ora sta facendo il giro d’Italia. Nella speranza che il suo desiderio possa presto essere esaudito.

Maria Mento