Donna precipita dal quarto piano e muore: accusato di omicidio il compagno

Donna precipita dal quarto piano e muore, il dramma a Scalea (Calabria)

Una donna di 36 anni di origine dominicana (ma residente in Italia) è tragicamente morta ieri, domenica 23 dicembre 2018. La donna è spirata dopo essere precipitata da una finestra del palazzo in cui abitava, sita al quarto piano.

Il dramma si è consumato a Scalea, un centro in Provincia di Catanzaro (Calabria). Gli inquirenti, che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, hanno fermato il compagno della donna, un uomo italiano di dieci anni più giovane: adesso è accusato di omicidio.

Donna precipita dal quarto piano e muore, omicidio fatto passare per suicidio?

G.A.M., italiano di 26 anni le cui generalità non sono state rese note, potrebbe trascorrere molti anni della sua vita in carcere per aver ucciso la sua compagna, M. P. La donna, una dominicana di 36 anni, è morta ieri in una maniera tragica: precipitando da una finestra del palazzo in cui viveva, in Calabria.

Le Forze dell’Ordine sono state allertate da una vicina di casa della vittima che si è accorta della presenza del corpo esanime in cortile. Secondo le prime ricostruzioni, la donna non sarebbe precipitata da una finestra del suo appartamento (sito al terzo piano dello stesso stabile) ma da una finestra del piano superiore.

I principali sospetti sono ricaduti sul compagno della donna, che è stato interrogato e fermato subito dopo la scoperta del cadavere. L’uomo avrebbe cercato di far passare la morte della fidanzata per un suicidio. Si tratterebbe, invece, di un omicidio commesso al culmine di un banale litigio. I Carabinieri stanno indagando e il sospettato è stato trasferito nel carcere di Paola.

Maria Mento