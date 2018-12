“Latte e Stelle”, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi 24 dicembre 2018 in onda su LatteMiele

Anche oggi 24 Dicembre 2018, giorno della Vigilia di Natale, andiamo alla scoperta delle previsioni astrali con “Latte e Stelle”, la rubrica giornaliera dell’oroscopo di Paolo Fox in onda su LatteMiele.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Ti trovi, caro Ariete, in una situazione un pochino affannata. Non è che sei tra coloro che ancora devono fare gli ultimi giri per completare i regali? Perché poi l’Ariete è il tipo che si riduce all’ultimo minuto, ma non perché è svogliato, anzi, al contrario perché ha un sacco di cose da fare e quindi alla fine riuscire a fare tutto diventa un problema. Intanto comincia ad organizzarti perché Gennaio ha voglia di sorprenderti, e come ho scritto sul mio libro il mese di Gennaio è solo uno dei mesi che porterà energia ad un Ariete che adesso potrebbe già ricevere delle conferme, delle chiamate. È chiaro che chi più ha fatto nel passato più avrà. I lavoratori autonomi, quelli che possono ricevere anche degli ordini, delle conferme, saranno un pochino più soddisfatti. Sconsiglio, però, questa sera di fare le ore piccole. Diciamo che arriva un Natale da vivere in intimità;

Toro. Speriamo che sia una Vigilia ricca di doni perchè tu hai bisogno di un dono in particolare: un bacio in più, perché Dicembre– possiamo parlarne al passato- è stato un mese un po’ pesantuccio per i sentimenti. Ultimamente nell’ambito del lavoro ci sono state parecchie dispute, momenti in cui avresti voluto mollare tutto, e poi- qui dipende dalla situazione personale, dall’età- qualche Toro ha avuto problemi economici oppure ha dovuto vendere un bene per cercare di ricavarne qualcosa per tappare qualche debito, o semplicemente pe vedere un futuro più sereno. Giovedì e venerdì sono le giornate migliori della settimana. Collaborazioni, ma anche contrasti attenzione, con il segno del Leone. Potremmo definirlo un rapporto di amore-odio.

Gemelli. Si apre una settimana intrigante, con qualche pensiero in più che riguarda il lavoro, le solite questioni legali, ma è cambiato qualcosa nel tuo lavoro già dall’estate e qualcuno, però, non potrà lamentarsi. Come si dice, chi è causa del suo mal pianga se stesso. Credo che ultimamente se ci sono state delle trasformazioni le hai volute tu, in prima persona, perché poi alla fine ti stanchi a fare le solite cose ma poi, quando cambi, prima che ti adatti ci vuole tempo. Hai bisogno di qualche conferma in più. È un Natale tranquillo;

Cancro. La voglia di famiglia torna, non solo perché Natale è un po’ la festa della famiglia (ci immaginiamo sempre la baita, il caminetto acceso. Ecco, queste suggestioni piacciono molto al segno del Cancro) ma anche perché quest’anno i Cancretti vogliono essere un po’ coccolati. Questa opposizione di Saturno, lo spiegavo qualche giorno fa, non è che porterà altri blocchi nel 2019, ma dirà a tutti i Cancro di risolvere tutti i blocchi che sono nati nel 2018. Che sia una vertenza, che sia un problema di lavoro, con un ex capo, che sia magari una trasformazione che vuoi portare avanti proprio in questi giorni. Insomma, c’è da sistemare dei conti, forse anche cambiare vita. In questo periodo è molto desiderato ma anche molto complesso, quindi non fare passi azzardati. Dubbi per chi ha due relazioni in corso: deve fare una scelta.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone credo proprio che abbia una grande volontà che si trasformerà in qualcosa di più. Quest’anno le stelle vogliono farti il dono della libertà, una libertà d’azione che è accompagnata da una grande creatività, perché la forza del Leone non è solo quella legata all’imposizione, il fatto che comunque vuole comandare e ha sempre delle buone idee, ma anche al fatto che ha una grande fantasia e ora una fantasia può diventare realtà. A fine Novembre e Dicembre qualcuno ha ricevuto una nomina, e magari adesso a Gennaio ci sarà ancora di più. Ecco giornate di forza per l’amore, per risolvere problemi oppure cominciare a guardarsi attorno se il cuore è solo da tempo;

Vergine. La Vergine ha voglia di stare tranquilla e quindi questa settimana (la Luna, tra l’altro, sarà nel tuo segno a breve) preannuncia un momento di ritiro spirituale, ecco, chiamiamolo così. Non è una settimana difficile, però certi schemi, certi progetti vanno portati avanti con una certa forza e giovedì avremo un picco massimo di energia. La cosa importante sarà uscire dalle solite fissazioni perché un problema per la Vergine è proprio quello di fissarsi su una situazione che non va e non andare avanti finchè questa situazione non si risolve. Ora, il problema è che se ci fissiamo su qualcosa che non si può sbloccare questa fissazione diventa un tormento, magari ci obbliga anche ad essere tristi o ad essere un pochino troppo stanchi. Nella vita di tutti i giorni c’è bisogno di amore. Molti riscopriranno la passione in questo periodo.

Bilancia. La Bilancia vive un Natale tranquillo. Forse hai a che fare con delle persone che non ti piacciono oppure semplicemente un po’ troppo convenzionale per i tuoi gusti. Poi magari qualcuno lavorerà e allora, naturalmente, non avrà quella sensazione di festa che altri vivono. D’altronde stai uscendo da un periodo un po’ pesante ma fruttuoso perché Saturno continua un transito un pochino complicato, e molti Bilancia lo sanno perché hanno dovuto cambiare entourage, gruppo, persone di riferimento. Chi ha qualche anno in più magari ha voglia di cambiare persone che in qualche modo sono d’aiuto: un avvocato, un commercialista, un esperto. Ecco, di questo avresti bisogno per mettere a posto qualche contenzioso aperto. La Bilancia, spesso, si affida anche (se può) ai familiari, ai parenti, quando gestisce il lavoro, ma evidentemente ora bisogna chiedere informazioni altrove;

Scorpione. Vigilia di Natale interessante, Capodanno ancora migliore. Liberarsi di un peso è importante: può fare male però adesso è meglio farlo scoppiare, ecco, questo “bubbone” che magari da troppo tempo infastidisce la tua vita. Poi si cura tutto. La prossima settimana sarà ancora più valida. Se però hai la persona giusta al tuo fianco allora inizia da adesso un periodo di grande programmazione e fertilità. Lo dico anche ai cuori solitari: queste sono festività utili per fare nuove conoscenze.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Siamo alle porte di un anno importante per il Sagittario. Io mi auguro che ci sia veramente una grande voglia di rimettersi in gioco. Con Giove nel segno, con Venere che dal 7 Gennaio transita nel tuo segno, chi può fermarti? In questo momento l’unico problema sono gli ostacoli che puoi trovare. Nella vita ce ne sono tanti e soprattutto posti da quelle persone che vorrebbero che tu non cambiassi. Ma chi sta con un Sagittario deve capire che è un segno in continua evoluzione. Chi si adegua lo avrà per sempre vicino, chi non si adegua lo vedrà allontanarsi;

Capricorno. Luna opposta. Poche persone attorno. Forse un po’ di fastidio fisico, anche fastidio nel frequentare gente che vuole metterti alla prova. Se c’è caos in amore, in casa, cerca la serenità. Con persone care attorno si sta meglio. Insomma, meglio pochi ma buoni, ecco: questo potrebbe essere il motto del Capricorno per questo Natale;

Acquario. L’Acquario non ama le feste programmate, quindi non vuole per forza essere buono a Natale, non vuole divertirsi per forza a Capodanno, però adesso c’è un inaspettato bisogno di tradizione e qualcuno, alla fine, si rassegnerà anche a vivere un Natale nella norma. Recupero in vista, rispetto al mese di Gennaio, anche per l’amore;

Pesci. Che tu sia un segno molto attaccato ai sentimenti è cosa nota ma che tu, in questo periodo, abbia bisogno di qualche conferma in più è cosa certa. Attenzione perché le coppie che sono state un pochino in crisi, in cui uno dei due si è smarrito (in casi eccezionali ha tradito), sono veramente ai ferri corti. Altre che comunque si vogliono bene dovrebbero “frequentarsi” di più, soprattutto se il lavoro ha allontanato. Qualcuno è indeciso. L’amore gioca un ruolo fondamentale anche a Gennaio.

Per ascoltare direttamente questo oroscopo online su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento