Mamma malata terminale scrive le lettere per i due figli: “Per quando non ci sarà più”

Malata terminale scrive lettere ai suoi figli

Una mamma malata terminale ha deciso di scrivere cartoline di Natale per i figli di 3 e di 6 anni per quando lei non ci sarà più. La storia di Laura Atkinson, donna di 36 anni di Warrington, Regno Unito, è commovente.

La donna ha scoperto di avere un cancro all’occhio durante un controllo di routine mentre era incinta per primo bimbo. Ma la malattia si è estesa sempre di più e ormai Laura Atkinson è malata terminale di cancro. Al punto che la donna ha deciso che scriverà ai due figli delle cartoline e lettere che leggeranno al primo giorno delle elementari, nel settembre 2019.

“La diagnosi è stata per me un fulmine a ciel sereno, perché non avevo sintomi, stavo bene. Mi sono sottoposta a un’operazione, ma poi il cancro è tornato e ha preso anche il mio fegato. So di non avere speranze, sto cercando di fare di tutto per passare più tempo possibile con i miei bambini e fare in modo che non mi dimentichino” racconta la donna.

Lettere per i suoi bambini

La donna si è sottoposta anche ad un trattamento pionieristico costosissimo, da 40mila dollari a ciclo, per cercare di avere più tempo da passare coi figli.

Laura Atkinson racconta ai giornali inglesi “Spero che questa cura mi dia un altro pezzo di vita da vivere, vorrei solo poter prendere la manina di Dylan (il figlio maggiore, ndr) e accompagnarlo a settembre al suo primo giorno di scuola. Nel frattempo, finché ne sono in grado, cerco di mettere da parte per i miei bambini dei ricordi, cartoline di auguri per quando non ci sarò più”.