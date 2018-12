Selvaggia Roma rompe il silenzio sul tumore di Francesco Chiofalo: “Ora vi dico la mia, come ho sempre fatto”

E’ notizia di ieri la rivelazione fatta da Francesco Chiofalo su Instagram. Il romano, ex volto di “Temptation Island”, ha rivelato di avere un tumore al cervello e di doversi sottoporre, subito dopo le festività natalizie, ad un lungo e delicato intervento (ve ne abbiamo parlato qui).

Subito dopo l’annuncio di Francesco, Selvaggia Roma, ex fidanzata di Francesco che è stata da lui lasciata una volta conclusa l’esperienza a “Temptation Island”, è stata sommersa, sui social, da messaggi da parte dei suoi followers che le chiedevano di commentare il momento drammatico che il suo ex sta vivendo. La ragazza ha, addirittura, ricevuto degli insulti. Cosi’, esasperata dalla situazione, ha deciso di pubblicare alcune Instagram stories per fornire ai suoi followers il suo punto di vista, in merito alla vicenda. Selvaggia ha cosi’ iniziato il suo videomessaggio:

“Ciao ragazzi ora dirò la mia perché sono una persona che non sta mai zitta. Chi mi conosce bene lo può constatare. Sono genuina di cuore e dato che sono una che dice le cose come stanno, ora è arrivato il momento di dire la mia”.

Selvaggia ha, poi, commentato la situazione di Francesco:

“Darmi colpe che non ho e dire che sono una persona schifosa perché non dico la mia non è normale. Francesco ha fatto delle storie dicendo questa cosa. Io innanzitutto penso che debba essere una questione privata. Seconda cosa, se mi può dispiacere o altro di certo non devo dirlo qua sui social”.

E ancora:

“Non accetto messaggi da persone estranee in cui mi si dicano cose così cattive. Entrare nella mia vita e darmi colpe che non ho, dicendo che sono una persona di m*rda, non avendo detto la mia sul video di Francesco ma soprattutto non è una cosa che devo venire a dire qui sui social. Questa è una cosa che a me dà molto fastidio, perché è sempre così da quando sono uscita dal programma. Da tempo, ho scelto di tenere il mio compagno e la mia famiglia per me e condivido con voi cose che posso condividere, tutti hanno una privacy. Sono caz*i miei se voglio dire una cosa o non la voglio dire. Io non devo andare da nessuna parte. Lui ha una compagna da quasi un anno e lei convive da lui. Anch’io ho un compagno. Non fatemi passare per quella sbagliata. Al posto di insultarmi, usate le energie per sostenerlo”.

Maria Rita Gagliardi