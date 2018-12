Stasera in tv: il palinsesto della prima serata di tutti i canali – 24 dicembre 2018

Cosa andrà in onda stasera in tv, 24 dicembre 2018 sulle principali reti nazionali in chiaro? NewNotizie vi fa scoprire cosa andrà in onda nel palinsesto serale dei principali canali del digitale terrestre, a meno di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Stasera in TV, lunedì 24 dicembre 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:20 – Santa Messa di Natale celebrata da Papa Francesco

23:30 – Viaggio nella Chiesa di Francesco – Speciale notte di Natale

Rai 2

21:05 – Frozen – Il regno di ghiaccio

22:50 – Frozen Fever

23:00 – Frozen – Le avventure di Olaf

23:20 – Quel complicato viaggio di Natale

Rai 3

21:15 – 42 Festival del Circo di Montecarlo

23:45 – La marcia dei pinguini – Il richiamo

Rete 4

21:27 – La conquista del West 1962

00:12 – Blues Brothers: Il mito continua

Canale 5

21:00 – Concerto di Natale in Vaticano

00:52 – A Christmas Kiss – Un Natale al bacio

Italia 1

21:25 – Una Poltrona Per Due

23:45 – I Griffin – Un Natale senza spirito

La 7

20:35 – Pomi d’ottone e manici di scopa

22:35 – Il paradiso può attendere

Tv 8

21:30 – La storia infinita

23:15 – Conciati per le feste

Iris

21:00 – Il tango della gelosia

23:09 – Il barbiere di Rio

Cielo

21:15 – La vita di Adele

00:30 – La seduzione

