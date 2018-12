La classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: previsioni astrali valide dal 24/12/2018 al 30/12/2018

Penultimo appuntamento di Dicembre (e dell’anno) con la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, in onda su Rai2 con Mezzogiorno in Famiglia. Il 2019 sta arrivando e con lui tutte le novità astrali che rivoluzioneranno la vita di molti segni dello zodiaco.

Cambiamenti già in atto per molti segni che si lasceranno alle spalle un 2018 non proprio fortunatissimo. In attesa del grande appuntamento di lunedì 31 Dicembre 2018 con delle anticipazioni più piene sul nuovo anno.

Dalla dodicesima alla decima posizione: Natale “solitario” per la Bilancia

Bilancia. Cari Bilancia, vi ho messi ultimi non perché le cose non vadano ma perché ci sono delle piccole perplessità. È probabile che proprio a Natale avrete voglia di starvene un po’ per conto vostro. Il 2018 vi ha tenuto un po’ sotto pressione. Fatto sta che in questo momento avete Oggi, domani, anche lunedì e martedì direi di non incidere sulla vita degli altri con una presenza troppo malinconica. Avete bisogno di fare cose piacevoli. Sabato 29 e domenica 30 avrete grandi stelle. In generale per la Bilancia una settimana tranquilla in vista di un 2019 con un Giove molto importante, la dissonanza di Saturno non vi permette di realizzare subito dei progetti che avete in mente ma piano piano le cose andranno meglio. Mese di grande interesse, per questioni lavorative, sarà Gennaio; Sagittario. Cercate di stare accanto alle persone che amate di più. In compenso, anche se questo sarà un natale casalingo, ricordate che Gennaio sarà un grande mese. I primi mesi dell’anno saranno un pochino sottotono. Nei primi mesi del 2019 dovrete decidere alcuni tagli. Alla fine non dico che siete romantici, ma siccome siete persone che cercano di mettere d’accordo tutti è possibile che dobbiate scontentare qualcuno. Questo succede sempre quando si cambia. Qualcuno tra gennaio e febbraio avrà questo dubbio che può riguardare anche i contratti. Giornate migliori della settimana martedì e mercoledì. La settimana non brilla per emozioni ma da Capodanno vi rifarete; Toro. Innanzitutto, mi raccomando perché adesso non vorrei che, tra lunedì e martedì, tu mangiassi troppo. Soprattutto mi raccomando all’inizio della settimana, proprio a Natale. Io penso che Dicembre non sia stato un mese tonico per i sentimenti. Qualcuno si è sentito messo da parte, altri hanno vissuto piccoli diverbi in famiglia, altri ancora una situazione sentimentale non ricambiata come avrebbe voluto. Il Natale è la festa della famiglia ma magari proprio in famiglia si viene osteggiati. Ricordate che nel 2019 un Saturno ottimo e un Giove non più opposto favoriranno il cambiamento. Ragionate meglio sulle cose. Adesso avete più tranquillità nella vostra vita. Nella primavera del 2019 si materializzerà questo cambiamento. Quelli che non vi aiutano in questa trasformazione saranno messi al bando. Direte stop se qualcosa è troppo pesante da sopportare;

Dalla nona alla settima posizione: un Acquario da amare e da ricambiare

Cancro. Dovete recuperare molta energia fisica: attorno al 14-16 dicembre qualcuno è stato male. Quando avete molte cose potete sentirvi disorientati. È un momento in cui potreste sentirvi agitati per molti motivi. Avete una bellissima Venere. Se in questa condizione non riuscite ad amare, ma siete innamorati perché l’amore c’è, se vivete in bilico tra due situazioni, un pochino l’amore fa soffrire. Voi l’amore lo riconoscete quando soffrite. Io vi dico che l’amore non è bello se non è litigarello ma a tutto c’è un limite. Qualcuno sentirà la voglia di fare cose in più. Tra sabato 29 e lunedì 31 organizzate le giornate, che possono essere di grande emozione. Avrete un grande Capodanno, quindi anche se il Natale inizierà in sordina si recupererà; Acquario. Avete bisogno di tranquillità. Da circa un mese, voi e il Leone state riscoprendo cose che prima non avevate scoperto. Qualcosa si sta muovendo, se avevate avuto un blocco al lavoro. L’Acquario, da giovane è rivoluzionario, ma andando in avanti con l’età diventa abitudinario. Molti Acquario stanno cercando di recuperare quello che hanno perso: i più anziani possono risentire delle scelte rivoluzionarie fatte in gioventù. Naturalmente ciò non riguarda i giovani. A Gennaio grande forza per i sentimenti. È un Acquario da amare e da contraccambiare. Oltre a dare forza ad un sentimento lui vi regala la sua amicizia. Per l’Acquario l’amicizia resta anche dopo una separazione; Ariete. Dovete iniziare a pensare al 2019 in modo serio. Venere inizia un ottimo transito a Gennaio. Momento ottimo per capire quali sono i vostri punti di riferimento, se magari ultimamente sono cambiati. Oggi e domani lieve tensione nell’aria, forse siete in ritardo su tutto e dovete organizzare ancora qualcosa per queste feste. Sarete tra i segni più intimisti. Il Natale e mercoledì 26 avrete un grande cielo. Cercate di risolvere qualche discussione d’amore o in famiglia: è il momento giusto.

Dalla sesta alla quarta posizione: i Gemelli verso il dentro o fuori definitivo

Gemelli. Vi vedo un po’ pensierosi. Tra fine Novembre e inizi Dicembre forse qualcuno ha vissuto una crisi interiore. Anche voi che di solito volate alti sulle situazioni, dite “quando arriva il problema lo affronterò”, nonostante questa buona filosofia vi siete dovuti fermare. Anche se adesso siete forti è probabile che qualche situazione sia cambiata o debba cambiare. In amore dentro o fuori definitivo per i rapporti davvero in crisi, a Gennaio. Se ci sono state piccole incrinature le feste sono l’occasione giusta per riconciliarsi. Martedì buona Luna: datevi da fare; Leone. Grandi chiamate da Novembre e Dicembre per voi. È l’anno del Leone. Più di altri segni, improvvisamente, avrete la sensazione che molte cose si risolvano di colpo. Il 2019 vede uno splendido transito di Giove. Le cose che fate le fate molto bene. Volete essere ammirati ma ascoltate anche gli altri. La Luna sarà nel segno del Leone proprio nel giorno di Natale. Posso dire che siete ancora più generosi? Per voi che fate le cose per gli altri senza volere nulla in cambio, questo è un momento in cui potete mostrare il massimo di cui siete capaci. Gennaio mese di grande rilevanza in amore: adesso c’è ancora qualche piccola cosa da mettere a posto. Chi ha progetti nel cassetto deve mettersi in gioco perché questo è il momento migliore per fare capire quanto valete; Vergine. Avete un contenzioso, economico, in famiglia, aperto con qualcuno o dovete affrontare qualche conto da sistemare. Ci avviciniamo ad un 2019 di grande interesse e di grande protezione per voi. Vi chiedo di non agire se non siete sicuri di quello che fate. Consigliatevi prima di lanciarvi in imprese in cui potreste spendere di più di quanto si può ottenere. Invece si deve spendere di più in amore. Giovedì e venerdì le giornate migliori della settimana per confrontarvi con gli altri.

Il podio della classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: i Pesci tornano alle loro radici

Capricorno. Voi siete quelli che progettano, che costruiscono la loro esistenza mattoncino dopo mattoncino. Il 2019 sarà per voi un anno di protezione e di crescita. Il 2018, in primavera, è stato un anno di chiusura e qualcuno ha dovuto fare un cambio di rotta ancora in corso. Non dimenticatevi dell’amore, che non si è dimenticato di voi. Magari c’è in atto qualcosa di ufficioso che potrebbe diventare ufficiale a Febbraio. Prima di andarvene e sbattere la porta ricordate che il cuore ha le sue esigenze; Scorpione. Un buon Natale, direi addirittura la Vigilia quasi migliore di martedì 25 stesso. In questi giorni siete alla ricerca dell’amore perduto. La Luna vi verrà a trovare a Capodanno. Ritrovate al forma ed è ora di guardare con più serenità al futuro. Con Venere nel segno potete giocare la carta della passione. La cosa più bella sarebbe realizzare un progetto di lavoro con il partner. Ve lo auguro. Organizzatevi per un weekend importante; Pesci. Questo Natale mi raccomando. I nati sotto il segno dei Pesci hanno voglia di tornare alle proprie radici: vivere un grande amore, affrontare discorsi mai fatti con la famiglia. Chi ha visto saltare accordi ancor di più ha la necessità di vivere una situazione tranquilla in queste feste. Voi siete molto attenti a tutte le emozioni che vi circondano. Fine dell’anno da ricordare, che sposta i vostri obiettivi e vi permette di trovare un amore sereno. In qualche caso vi consente di trovare una nuova vita, con più amore. Periodo molto buono per i nuovi incontri. Inizierete l’anno molto bene. Qualcuno di voi lavorerà meno per dare più spazio agli affetti.

Maria Mento