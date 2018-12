“Latte e Stelle” di Natale, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi 25 dicembre 2018 in onda su LatteMiele

25 Dicembre, giorno di Natale. Anche oggi la compagnia di Paolo Fox non ci lascia: andiamo alla scoperta di “Latte e Stelle”, la rubrica giornaliera dell’oroscopo in onda su LatteMiele. Con i nostri migliori auguri di un sereno Natale a tutti voi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Anche in questa giornata ti senti un po’ sotto pressione. Possibile che neanche a Natale tu riesca a stare tranquillo? Corri sempre, ti devi fermare. Fermare ma non a pensare al passato, eh. L’Ariete è un segno che deve guardare al futuro, non deve vivere di ricordi altrimenti sta male. Anche se c’è stato un piccolo scotto da pagare in amore, sappiamo che dall’estate qualcuno ha vissuto delle tensioni, bisogna comunque andare avanti. Inoltre, il 2019 promette qualcosa in più e chissà che in questi giorni non ti sia già stata fatta una bella proposta. Gennaio sarà un mese di novità;

Toro. Il Toro è forte. Questa posizione astrologica della Luna è molto interessante e questo vuol dire che coloro che hanno voglia di iniziare un nuovo percorso di vita, un primo cambiamento che c’è stato in primavera, potranno veramente fare molto di più. Quindi recupero, direi anche dal punto di vista lavorativo qualche novità può esserci nel giro di poco; insomma è arrivato il momento di mettersi all’opera. Cosa che al Toro, tra l’altro, non dispiace perché sei un segno di Terra: desideri costruire qualcosa di più, soprattutto in amore;

Gemelli. Buon Natale anche al segno dei Gemelli, con una Luna positiva; Tra l’altro è vero che in questi giorni il portafogli piange, che se hai un’attività in proprio prima o poi dovrai fare delle scelte anche drastiche però è anche vero che l’amore può fruttare qualcosa in più. Frutterà discussioni solo alle coppie che non hanno chiarito per tempo alcuni problemi perché a volte, per paura di danneggiare il rapporto, non si parla dei problemi più importanti, poi però si rischia di uscire fuori dalla carreggiata, magari vendicarsi di una disattenzione del partner tradendo oppure facendo piccoli dispetti. Insomma, questo va evitato perché altrimenti Gennaio potrebbe essere un mese molto pesante da gestire. E allora cerchiamo di sfruttare quest’aria di Natale per risolvere qualche problema;

Cancro. Il Cancro continua ad essere favorito anche e soprattutto se intende innamorarsi oppure se vuole vivere un amore “cotto e mangiato”, qualcosa di intrigante da sistemare in questi giorni. Diverso il discorso per chi è legato e desidera accanto qualcun altro. Sappiamo che è un periodo talmente emotivo, talmente forte, che qualche nativo del segno potrebbe persino indirizzare i propri sentimenti a più persone. Natale è la festa dell’amore ma non esageriamo. Ci sono comunque doni per te.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Buon natale al Leone che quest’anno ha veramente voglia di incorniciare la propria vita di stelle; quindi direi 5 stelle di fortuna. Martedì, mercoledì e giovedì sono giornate di forza anche nelle relazioni. Persino se hai vissuto una crisi, un disagio, si può recuperare. Poi sabato e domenica potresti anche iniziare a rivedere le tue posizioni in amore. Un Natale che nasce con delle belle emozioni e se Dicembre è stato un mese pesante, Gennaio sarà un mese di grande recupero;

Vergine. La Vergine deve solo sistemare qualche questione burocratica: contratti, multe, ricorsi; va beh, ma non ci pensiamo a Natale. Anzi, in questo Natale potresti anche sfruttare il buon andamento delle stelle per toglierti una piccola soddisfazione. Rifugiarsi nell’amore resta una scelta possibile e tra Natale e Capodanno qualcuno vivrà delle buone conferme;

Bilancia. La Bilancia deve vivere un Natale sereno anche se la Luna oggi è un po’ storta quindi tra piccoli malesseri, tensioni, o magari semplicemente disorganizzazione generale, bisognerà comunque avanzare. Il cielo di Gennaio aiuta i sentimenti e porta novità. Chi lavora in famiglia o ha progetti importanti per la casa sarà più favorito nel corso delle prossime settimane;

Scorpione. Per lo Scorpione un bel Natale con Luna, Venere e Marte in aspetto interessante assieme a Saturno. Questo è un oroscopo decisionale. Cosa vuol dire? Che molti nati sotto il segno dello Scorpione adesso decidono della propria vita, sentono che è arrivato il momento di agire. Per i contatti, per le relazioni, per l’amore, è un oroscopo importante. Se tu hai deciso di chiudere una relazione o comunque di cambiare, chiaro: si può star male ma è molto difficile che tu accetti le decisioni di qualcun altro. Sei sempre tu a fare il bello e il cattivo tempo e quindi, ovviamente, devi anche pagare le conseguenze delle tue scelte.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario sta per arrivare a un 2019 importante. I progetti che interessano di più non vanno accantonati. E comunque Buon Natale perché questa giornata parte bene, tra l’altro abbiamo tre giorni di forza, di recupero. Il Sagittario adesso ha anche una grande capacità di inventare una nuova vita, uno stile di vita diverso, vorrai ritrovare le tue radici per ripartire e se hai un’attività- in comune con un socio, con un collega, magari anche con il partner- vorrai un po’ più di liberà; quindi, in qualche modo, potresti anche chiedere un miglioramento, un aumento, una posizione più alta in grado. Vuoi comandare;

Capricorno. È un Natale che nasce con qualche piccolo dubbio ma nulla che possa farti arretrare. Dovrai lavorare ad un buon progetto, come al solito, lungo, ma funzionale, interessante, che sarebbe bene gestire tra Gennaio e Aprile. Giovedì e venerdì tra l’altro- lo dico in anticipo- saranno giornate di recupero. Forse questa è una giornata un po’ assonnata? Frequenta solo persone che ti rappresentano, che ti vogliono bene. Un po’ di isolamento è anche consigliato per cercare di gestire al meglio il tuo futuro. In amore potresti desiderare qualcuno che in questo momento non è così vicino;

Acquario. L’Acquario vive un Natale interessante con Giove non più contrario e quindi, in qualche modo, con buone speranze per il 2019. Se devi chiarire qualcosa, se devi dire o fare un piccolo movimento per stare meglio, non esitare. Una persona, ultimamente, è stata lontana dal tuo modo di vedere le cose. Quante volte ho spiegato che Dicembre, anche per le coppie migliori, è stato un po’ difficile da gestire. Adesso bisogna capire se il tuo desiderio di libertà sta spazzando via alcuni legami che sono un po’ asfissianti oppure, semplicemente, hai bisogno di qualche emozione in più. Attenzione nei legami con Leone e Toro;

Pesci. È un Natale con la Luna favorevole e questo vuol dire che sei più innamorato ed entro primavera tu stesso potresti desiderare una trasformazione. Ora è anche probabile, lo sto spiegando da qualche mese, che questa situazione astrologica (soprattutto a Gennaio) comporti una piccola crisi, ma solo in quelle coppie che non hanno affrontato per tempo dei problemi. Allora, tu resti innamorato di qualcuno che però, in questo periodo, potrebbe avercela con te oppure sei tu che vorresti avere maggiore chiarezza in un rapporto che proprio nel corso delle ultime settimane si è un pochino sfaldato. È un Natale che regala una tenerezza che non ricordavi da tempo o forse fa desiderare qualche emozione in più. Certo che chi sta fuori dalla famiglia, chi è lontano dalle emozioni più vere che il Natale dovrebbe portare, in questa giornata avrà bisogno di qualche momento di solidarietà in più. Amici carini, piacevoli, persone che ti vogliono bene devono essere frequentati. Un tuffo nel passato è consigliato ma solo se non porta tormenti o ricordi che fanno male.

Per ascoltare direttamente questo oroscopo online su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento