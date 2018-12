Stasera in tv: il palinsesto della prima serata di tutti i canali – 25 dicembre 2018

Volete sapere in anteprima quali film e programmi andranno in onda questa sera? Newnotizie vi elenca cosa andrà in onda stasera in tv martedì 25 dicembre sulle principali reti nazionali in chiaro, in prima e seconda serata.

Tanti e interessanti sono i film, di seguito trovate trame e trailer dei film in onda stasera martedì 25 dicembre 2018 in prima e seconda serata. Su Rai 1 Biancaneve e i sette nani, La malvagia Regina tratta la figliastra Biancaneva con disprezzo. Quando la figliastra cresce scopre tramite lo specchio magico che è lei la più bella del reame. In preda alla gelosia ordina la sua morte, il sicario però si commuove dalla grazia della ragazza e la lascia vivere, ad accoglierla saranno i sette nani. Presto la crudele Regina, scoperta la verita’, escogita quindi un sortilegio… Su Rai 2 va in onda Unici – Non Stop La stagione dei talenti, il programma racconta i personaggi che hanno lasciato una traccia indelebile nello spettacolo.

Una notte al museo va in onda su Rai 3, Papà bambinone e casinista accetta lavoro come custode notturno di un museo. Di notte tutto nel museo prende vita, mummie e scheletri di dinosauro compreso. Su Rete 4 Il segreto, Julieta ha deciso di fare ritorno alla Villa e di vivere con suo marito Prudencio, mentre a Consuelo e’ stata intestata la casa. La donna non e’ affatto contenta, perche’ sa che la vita della nipote d’ora in avanti sara’ un inferno, pero’ e’ al tempo stesso sollevata perche’ ha ottenuto un lavoro alla locanda da Matias e Marcela.

Miracolo nella 34a strada va in onda su Canale 5, Un anziano signore viene assunto come Babbo Natale a New York nei grandi magazzini. Molto presto i bambini capiranno che si tratta del vero Babbo Natale. Su Italia 1 va in onda Up & Down, Spettacolo natalizio, comico ed emozionante, con Paolo Ruffini e gli attori della compagnia Mayor Von Frinzius. Rango va in onda su La7, Rango è un camaleonte in crisi di identita’, che sogna di diventare un eroe del genere. Dopo un incidente si ritrova nel deserto da solo, in cerca di acqua. Si ritrova in una piccola cittadina, gestita da banditi e affaristi senza scrupoli.

Su Tv 8 va in onda Un Natale per due, Claudio è stato assunto da una azienda per licenziare le persone in esubero, tra questi c’e’ anche Danilo un operaio un po’ ingenuo con cui si ritroverà a fare un viaggio.

Su Iris va in onda La rivincita di Natale, Cinque amici si riuniscono per giocare la rivincita di una partita di poker giocata diciotto anni prima. La nostra vacanza in Scozia va in onda su Cielo, Il padre di Doug compie gli anni, l’uomo si reca da lui insieme alla sua famiglia. Lui e la moglie cercano di mantenere un loro segreto con gli altri familiari, devono quindi stare attenti a ciò che i loro figli dicono. La passione in comune tra Mickey, il figlio di mezzo, e il nonno per i vichinghi riesce a trasformare una giornata in spiaggia in una tragedia.

Stasera in TV, martedì 25 dicembre 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 – Biancaneve e i Sette Nani

23:00 – Il Volo, voci di Natale Libano 2018

Rai 2

21:20 – Unici – Non Stop La stagione dei talenti

23:45 – Troppo forte

Rai 3

21:15 – Una notte al museo

23:30 – Human Flow

Rete 4

21:25 – Il segreto

23:32 – Un amore sotto l’albero

Canale 5

21:21 – Miracolo nella 34a strada

23:33 – Michael Buble’ Natale a Hollywood

Italia 1

21:25 – Up & Down

01:10 – Alla ricerca della stella del Natale

La 7

20:35 – Rango

22:35 – Asterix contro Cesare

Tv 8

21:30 – Un Natale per due

23:15 – Natale con i tuoi

Iris

21:00 – La rivincita di Natale

23:01 – Il toro

Cielo

21:15 – La nostra vacanza in Scozia

23:15 – The Naked Feminist: il porno delle donne

Stasera in TV, martedì 25 dicembre: trame, curiosità e trailer dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Biancaneve e i Sette Nani (Rai 1): La malvagia Regina tratta la figliastra Biancaneva con disprezzo. Quando la figliastra cresce scopre tramite lo specchio magico che è lei la più bella del reame. In preda alla gelosia ordina la sua morte, il sicario però si commuove dalla grazia della ragazza e la lascia vivere, ad accoglierla saranno i sette nani. Presto la crudele Regina, scoperta la verita’, escogita quindi un sortilegio…

Una notte al museo (Rai 3): Papà bambinone e casinista accetta lavoro come custode notturno di un museo. Di notte tutto nel museo prende vita, mummie e scheletri di dinosauro compreso. Miracolo nella 34a strada (Canale 5): Un anziano signore viene assunto come Babbo Natale a New York nei grandi magazzini. Molto presto i bambini capiranno che si tratta del vero Babbo Natale.

Rango (La 7): Rango è un camaleonte in crisi di identita’, che sogna di diventare un eroe del genere. Dopo un incidente si ritrova nel deserto da solo, in cerca di acqua. Si ritrova in una piccola cittadina, gestita da banditi e affaristi senza scrupoli.