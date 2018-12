Etna, la rabbia degli sfollati dopo il terremoto: “Come mai nessuno ci ha avvertiti?”

Etna, la rabbia degli sfollati dopo il terremoto

Dopo il terremoto che ha colpito Catania e ben sei comuni del territorio, per gli sfollati che hanno perso la casa è tempo di sfogare la rabbia. Come avviene a Fleri, una frazione di Zafferana Etnea che è stata distrutta dal sisma magnitudo 4.8 di questa notte.

La rabbia per i 28 feriti, ma anche per i centinaia di sfollati che ora sono senza casa. Sei i comuni colpiti: Zafferana Etnea, Acireale, Aci Sant’Antonio, Aci Catena, Aci Bonaccorsi e Santa Venerina, centinaia le persone senza una casa. Che ora si chiedono se non fosse stato possibile allertare la popolazione per tempo. Secondo gli sfollati di Fleri, le autorità avrebbero dovuto lanciare l’allarme. “Nel giorno di Natale ci sono state oltre 50 scosse, ma non è arrivata nessuna allerta” dicono amareggiati.

Per gli sfollati, sono stati allestiti dei ricoveri nelle scuole e nella palestre. Ricoveri di fortuna per chi ha perso la casa o se l’è vista danneggiare dal terremoto che è stato molto forte. Sono in corso verifiche della Protezione Civile.

INGV: “Forte sismicità, non siamo tranquilli”

L’INGV nel frattempo parla di una “forte sismicità” che non fa stare tranquilli. “Non si può escludere un’apertura di bocche a quote minori rispetto a dove si sono aperte adesso, in particolar modo nella zona di Piano del Vescovo a sud della Valle del Bove. Se ci riuscirà, non lo sappiamo” comunica Eugenio Privitera, direttore dell’Ingv di Catania.

Il capo della protezione civile, Angelo Borrelli, calma le acque. “Dal punto di vista scientifico, si tratterebbe di un evento isolato, i tecnici ci dicono che si sta andando verso un raffreddamento della lava e ci dobbiamo aspettare una quiescenza dell’attività eruttiva il cui picco c’è stato a Natale, ora si va verso una diminuzione del fenomeno”.