Kate Middleton e Meghan Markle: tregua per volere della Regina Elisabetta

Dietro la riappacificazione natalizia di Meghan Markle e Kate Middleton vi sarebbe lo zampino della regine Elisabetta? Sono queste le voci che si susseguono dopo che video ed immagini delle duchesse sorridenti, mentre camminano fianco a fianco, hanno fatto il giro del mondo.

Tregua tra Kate Middleton e Meghan Markle?

Una sorta di tregua dunque, quella tra Kate e Meghan, in occasione del tradizionale raduno a Sandringham, per mettere a tacere le voci di una presunta faida tra le due, tale di rischiare di creare spaccature interne alla Casa Reale e di coinvolgere anche i rispettivi mariti, William ed Harry. Ma l’affiatamento mostrato pubblicamente non ha convinto molte persone e le dichiarazioni di una fonte reale al The Sun non hanno fatto altro che incrinare ulteriormente la situazione: “La Regina e Carlo hanno permesso che l’evento si svolgesse senza che si verificassero apertamente ‘interferenze’ e hanno chiarito che il Natale è stato trascorso dalla famiglia davvero tutti insieme. Le due coppie sono dunque entrate in chiesa insieme, si è stato imbarazzante e scomodo, considerato quello che è successo negli ultimi mesi.

L’ordine della Regina e del principe Carlo

Ma l’alternativa, ovvero un eccesso di negatività nel giorno di Natale, sarebbe stata ben peggiore”. Insomma Elisabetta ma anche il principe Carlo, avrebbero ordinato di tenere la spaccatura tra Kate e Meghan nascosta durante il tradizionale raduno natalizio. E Sua Maestà ha chiesto che la coppia fosse in buoni rapporti nel sedersi per guardare il suo consueto discorso in televisione. Un fan che ha regalato a Kate un bouquet ha dichiarato: “ridevano e scherzavano tutti, non c’era alcun segno di qualcosa di sconveniente. Erano tutti rilassati”.